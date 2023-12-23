Прориви ДРГ через кордон: в ОК "Північ" розповіли, що чекає на таких окупантів

Російські ДРГ періодично вдаються до проввокацій й намагаються зайти на територію України. Однак усі намагання ворога зупиняються до перетину державного кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх. Він наголосив, що українські захисники пильно стежать за ситуацією на кордоні, передає 24 Канал.

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Як українські захисники борються з ДРГ

Повх повідомив, що російським ДРГ протистоять протидиверсійні резерви, які акумульовані на відповідних рубежах. В ОК "Північ" наголосили, що завдання таких підрозділів – ліквідувати диверсійні групи або витурити їх назад до Росії.

Наші війська чітко виконують поставлені завдання. І відтак такі спроби ворога припиняються за допомогою артилерійського вогню, який наводиться зі спостережних пунктів ЗСУ та Сил оборони,

– повідомив Повх.

Він також додав, що окрім з боротьбою з російськими ДРГ, українські військові також займаються інженерним облаштуванням позицій на північному кордоні. До того, ж в облаштуванні ліній оборони також допомагає й цивільне населення. Повх наголосив, що все відбувається під керівництвом військових.

Російські ДРГ на Півночі не полишають провокацій