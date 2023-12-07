Російські ДРГ періодично лізуть на Півночі: як протидіють українські захисники

На Півночі країни росіяни продовжують застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Протягом останніх кількох місяців таких спроб було близько 8 –10.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку полковник Юрій Повх. Він також розповів, як українські захисники боряться з російськими ДРГ, передає 24 Канал.

До теми Постійна напруга: наскільки серйозна загроза проникнення російських ДРГ з Півночі

Де росіяни найчастіше застосовують ДРГ

За словами Повха, найбільше провокацій трапляється саме на територіях Чернігівської та Сумської областей. У таких випадках українські захисники оперативно виявляють ворога й зупиняють будь-які спроби провокацій.

Під час таких спроб наші спостережні пости виявляють цю активність ворога, спрямовують дії артилерії й у такий спосіб припиняються спроби ДРГ проникнути на територію України,

– повідомив Повх.

Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ворог продовжує зберігати військову присутність, тим самим створюючи напругу. Втім, дій ДРГ, артилерійських обстрілів на Волинському й Поліському напрямках не фіксується. Обстановка на цій ділянці відносно спокійна.

Російські ДРГ активізувалися на 2 напрямках

Останнім часом російські ДРГ активізувалися на 2 напрямках – на території Харківської та Чернігівської областей. Зокрема на Чернігівщині ворог намагається зайти на територію області. В ОВА наголосили, що ЗСУ працюють задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечніше. Крім того, на цій ділянці продовжують підсилювати фортифікацію задля того, щоб у російських ДРГ не було бажання другий раз піти Чернігівщиною.

Останнім часом російські ДРГ намагаються зайти й на територію Харківської області. Експерти припускають, що окупанти активізувалися на цій ділянці фронту з кількох причин:

уточнення інформації;

підготовка до операцій;

виконуються робота із завдання ударів по критичній інфраструктурі;

навмисне знищення українських цивільних, солдатів, прикордонників для створення важкого психологічного становища.

Крім того, Росія може використовувати ДРГ у власних інформаційно-психологічних операціях.