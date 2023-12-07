Російські ДРГ періодично лізуть на Півночі: як протидіють українські захисники
На Півночі країни росіяни продовжують застосовувати диверсійно-розвідувальні групи. Протягом останніх кількох місяців таких спроб було близько 8 –10.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку полковник Юрій Повх. Він також розповів, як українські захисники боряться з російськими ДРГ, передає 24 Канал.
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Де росіяни найчастіше застосовують ДРГ
За словами Повха, найбільше провокацій трапляється саме на територіях Чернігівської та Сумської областей. У таких випадках українські захисники оперативно виявляють ворога й зупиняють будь-які спроби провокацій.
Під час таких спроб наші спостережні пости виявляють цю активність ворога, спрямовують дії артилерії й у такий спосіб припиняються спроби ДРГ проникнути на територію України,
– повідомив Повх.
Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ворог продовжує зберігати військову присутність, тим самим створюючи напругу. Втім, дій ДРГ, артилерійських обстрілів на Волинському й Поліському напрямках не фіксується. Обстановка на цій ділянці відносно спокійна.
Російські ДРГ активізувалися на 2 напрямках
Останнім часом російські ДРГ активізувалися на 2 напрямках – на території Харківської та Чернігівської областей. Зокрема на Чернігівщині ворог намагається зайти на територію області. В ОВА наголосили, що ЗСУ працюють задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечніше. Крім того, на цій ділянці продовжують підсилювати фортифікацію задля того, щоб у російських ДРГ не було бажання другий раз піти Чернігівщиною.
Останнім часом російські ДРГ намагаються зайти й на територію Харківської області. Експерти припускають, що окупанти активізувалися на цій ділянці фронту з кількох причин:
- уточнення інформації;
- підготовка до операцій;
- виконуються робота із завдання ударів по критичній інфраструктурі;
- навмисне знищення українських цивільних, солдатів, прикордонників для створення важкого психологічного становища.
Крім того, Росія може використовувати ДРГ у власних інформаційно-психологічних операціях.