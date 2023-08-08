Маневрували між островами Дніпра: на Півдні ЗСУ знищили ворожі ДРГ
За минулі дві доби Сили Оборони Півдня завдали ворогові значних втрат. Зокрема, були знищені дві ворожі ДРГ.
Ворог не полишає спроб прорватися на територію, контрольовану урядом України. Задля цього він використовує диверсійно-розвідувальні групи. Українським силам вдалося знищити дві такі групи за останні два дні. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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"Пішли вслід за російським воєнним кораблем"
За словами Гуменюк, обстановка на Півдні залишається непростою. Ворог намагається підтягувати резерви.
Втім, і він має низку проблем. По-перше, це уповільнена та ускладнена логістика, над знищення якої у далеких тилах працюють українські сили. По-друге, окупантам не вистачає снарядів. І це видно за кількістю обстрілів, яка невпинно зменшується. І по-третє, це робота Сил Оборон Півдня.
За минулі дві доби Сили Оборони Півдня завдали росіянам суттєвих втрат. Так, було знищено сто окупантів. Крім того, під українських артилерійський вогонь потрапили два човни, на яких диверсійно-розвідувальні групи намагалися маневрувати серед островів Дніпра.
Також були знищені російські міномети, зенітно-ракетний комплекс, автобронетанкова техніка, безпілотник типу "Орлан", ворожі склади.
Російські диверсанти намагаються прориватися
- Раніше цього місяця керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк вже повідомляла про знищення ворожих ДРГ у дельті Дніпра. Окупанти на двох човнах намагалися досягнути правого берега, щоб обстрілювати більше територій. Втім, їх спіткала невдача - вони потрапили під вогонь українських артилеристів. Того дня було знищено ще 15 окупантів.
- Відомо, що російські диверсанти намагалися прорватися через український кордон на Сіверському та Слобожанському напрямках. Однак вони зазнали втрат і були змушені відступити, прикриваючи свій відхід артилерією.
- Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповідав, що найчастіше окупанти використовують диверсійні групи для прориву кордону з Росією. Кілька таких груп заходили на Сумщину та Чернігівщину. Як правило, їхня мета – вивідати позиції Сил Оборони та влаштувати провокації, спрямовані проти мирних жителів.