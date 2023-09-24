Росія готує диверсії на кордоні з Харківщиною та Сумщиною: в ЦНС розповіли подробиці
Джерело:Центр національного спротиву
Російські загарбники знову хочуть провести диверсії на кордоні України. Окупанти вирішили навчати своїх диверсантів у прикордонних районах.
Як повідомляє Центр національного спротиву, російські загарбники вкотре намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями. Вони зібрали диверсантів на території Бєлгородської області.
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Подробиці про плани окупантів
В районі міста Грайворон помічена навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ збройних сил країни-агресорки. Ці російські військові навчатимуть особовий склад у прикордонних районах України.
Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому "іспит складуть" не всі,
– зазначається у повідомленні.
В ЦНС закликали українців повідомляти про позиції окупантів.
Інші новини про російських диверсантів
- Нещодавно речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що ворожі ДРГ частіше намагаються потрапити до Сумщини. Цей напрямок посилять. Наші прикордонники за допомогою БпЛА відстежують переміщення противника на кордоні з Росією.
- Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв про стрілецький бій між нашими прикордонниками та ворожими диверсантами. Українські воїни відкрили шквальний вогонь, через що росіяни отримали поранення та були змушені повернутися на територію держави-терориста.
- Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповідала про знищення двох російських ДРГ. Ці диверсанти намагалися на човнах маневрувати серед островів Дніпра, однак наша артилерія накрила їх.