Головна ціль: на кого полюють російські дрони на Херсонщині

Російські військові продовжують тероризувати місцеве населення Херсону та Херсонської області. По правобережжю гатять з усього, що мають. Особливо частим є використання дронів.

Окупанти часто б'ють по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Однак ворожі дрони також "полюють" на певну категорію людей. Детальніше про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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Обстріли росіян

Російські окупанти дуже часто використовують безпілотники для пошуку та наведення цілей над Херсоном та областю. Наприклад, у Бериславському районі, на правобережжі Херсонщини, ворог проводить особливо багато розвідки за допомогою БпЛА.

У самому Херсоні, особливо в прибережній зоні також багато російських дронів. Їм, для того, щоб перелетіти, треба подолати річку. Запускають і FPV-дрони. Для них людина у формі та все, що поряд з людиною у формі – це ціль. Все, має наближене до військового або правоохоронного маркування – ціль,

– розповіла Євгенія Вірлич.

До слова, нещодавно росіяни обстріляли гуманітарний центр у Херсоні. Зрештою, окупанти найчастіше ціляться саме у цивільну інфраструктуру. Крім того, окупанти використовують різне озброєння для обстрілів.

"Останнім часом побільшало РСЗВ – більше, ніж було раніше. Не постійно, але вже систематично використовують КАБи – вони спричиняють величезні руйнування, великі вирви. Частими є мінометні обстріли та скидання вибухівки з дронів", – зауважила журналістка.

Фактично російські окупанти обстрілюють фактично з усього, що мають. Варто також додати, що обстріли у Херсоні та загалом на правобережжі тривають й тоді, коли у місті ще не оголошена повітряна тривога.

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