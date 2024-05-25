Головна ціль: на кого полюють російські дрони на Херсонщині
Російські військові продовжують тероризувати місцеве населення Херсону та Херсонської області. По правобережжю гатять з усього, що мають. Особливо частим є використання дронів.
Окупанти часто б'ють по цивільній інфраструктурі Херсонщини. Однак ворожі дрони також "полюють" на певну категорію людей. Детальніше про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.
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Обстріли росіян
Російські окупанти дуже часто використовують безпілотники для пошуку та наведення цілей над Херсоном та областю. Наприклад, у Бериславському районі, на правобережжі Херсонщини, ворог проводить особливо багато розвідки за допомогою БпЛА.
У самому Херсоні, особливо в прибережній зоні також багато російських дронів. Їм, для того, щоб перелетіти, треба подолати річку. Запускають і FPV-дрони. Для них людина у формі та все, що поряд з людиною у формі – це ціль. Все, має наближене до військового або правоохоронного маркування – ціль,
– розповіла Євгенія Вірлич.
До слова, нещодавно росіяни обстріляли гуманітарний центр у Херсоні. Зрештою, окупанти найчастіше ціляться саме у цивільну інфраструктуру. Крім того, окупанти використовують різне озброєння для обстрілів.
"Останнім часом побільшало РСЗВ – більше, ніж було раніше. Не постійно, але вже систематично використовують КАБи – вони спричиняють величезні руйнування, великі вирви. Частими є мінометні обстріли та скидання вибухівки з дронів", – зауважила журналістка.
Фактично російські окупанти обстрілюють фактично з усього, що мають. Варто також додати, що обстріли у Херсоні та загалом на правобережжі тривають й тоді, коли у місті ще не оголошена повітряна тривога.
Що відбувається на Херсонщині: детальніше
- На Херсонщині в районі Кринків активізувалася робота російських військових. Вони намагаються штурмувати українські позиції, хоч безрезультатно. Проте свої спроби росіяни видають за "успіх".
- Зокрема, 23 травня окупанти спробували витіснити українських морпіхів з лівого берега Херсонщини. Вже згодом росіяни почали ширити інформацію, що Сили оборони нібито вийшли з Кринків. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що інформація не відповідає дійсності. Штурми окупантів були безуспішними та їм довелося відійти на свої позиції. Ситуація контрольована.
- До слова, минув майже рік з підриву Каховської ГЕС. За цей на 150 гектарах штучно створеної водойми утворився густий ліс з верби. Подекуди дерева виростають заввишки 2,5 – 3 метри. Екологи повідомляють, що новим насінинам поки що немає місця, щоб проростати, а також немає протічної води.