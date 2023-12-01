Ворог удосконалює озброєння, – Ігнат про SIM-карту в "Шахедах"

На російських безпілотниках виявили SIM-карти українського оператора "Київстар". Завдяки такій модернізації ворог намагається зрозуміти, як і де працює українська ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, було вже кілька випадків виявлення таких пристроїв.

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"Безумовно, ворог удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецької зброї, так і безпілотників", – констатував Ігнат.

Натепер спеціалісти з'ясовують, навіщо в "Шахедах" SIM-карта і що можна робити, маючи її і доступ до мережі, чи можна здійснювати маніпуляції. Зокрема, лунали припущення про те, що, крім виявлення ППО, дрони із SIM-картами можуть ефективніше маневрувати, змінюючи координати в реальному часі.

У компанії "Київстар" запевнили, що під час дронових атак не вимикатимуть стільниковий зв'язок. Там також наголосили, що співпрацюють з українськими правоохоронними органами, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".

Не SIM-картами єдиними

Російські окупанти також застосовують проти України дрони з карбонового волокна, яке зменшує коефіцієнт розсіювання. Крім того, фарбують "Шахеди" в чорний колір, щоб ускладнити їхнє виявлення вночі.

Але протиповітряна оборона вже пристосовується і до таких ворожих модернізацій,

– наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил також звернув увагу на те, що Іран тепер презентує партії з білих і чорних "Шахедів", щоб використовувати їх у різну пору доби.

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