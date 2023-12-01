Ворог удосконалює озброєння, – Ігнат про SIM-карту в "Шахедах"
На російських безпілотниках виявили SIM-карти українського оператора "Київстар". Завдяки такій модернізації ворог намагається зрозуміти, як і де працює українська ППО.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, було вже кілька випадків виявлення таких пристроїв.
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"Безумовно, ворог удосконалює своє озброєння. Це стосується як стрілецької зброї, так і безпілотників", – констатував Ігнат.
Натепер спеціалісти з'ясовують, навіщо в "Шахедах" SIM-карта і що можна робити, маючи її і доступ до мережі, чи можна здійснювати маніпуляції. Зокрема, лунали припущення про те, що, крім виявлення ППО, дрони із SIM-картами можуть ефективніше маневрувати, змінюючи координати в реальному часі.
У компанії "Київстар" запевнили, що під час дронових атак не вимикатимуть стільниковий зв'язок. Там також наголосили, що співпрацюють з українськими правоохоронними органами, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".
Не SIM-картами єдиними
Російські окупанти також застосовують проти України дрони з карбонового волокна, яке зменшує коефіцієнт розсіювання. Крім того, фарбують "Шахеди" в чорний колір, щоб ускладнити їхнє виявлення вночі.
Але протиповітряна оборона вже пристосовується і до таких ворожих модернізацій,
– наголосив Ігнат.
Речник Повітряних сил також звернув увагу на те, що Іран тепер презентує партії з білих і чорних "Шахедів", щоб використовувати їх у різну пору доби.
Дронові атаки в Україні: останні новини
- Російські загарбники перед ударами прокладають маршрути. Для цього вони спочатку запускали дрони поодиноко вдень, потім групами, а тепер точково здійснюють удари.
- Удосконалюючи маршрут, ворог намагається серйозніше уразити цілі. Перед цим російські дрони можуть "намотувати кола", щоб промацати українську ППО.
- Останнім часом російські окупанти дедалі частіше застосовують таку тактику. Саме тому повітряні тривоги стали настільки тривалими.