Росія уночі атакувала 4 залізничні підстанції та кілька залізничних мостів, – Кулеба

Уночі 7 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Основними цілями ворога були залізничні об'єкти та порти.

Російські дрони атакували 4 залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Які наслідки масованої атаки на порти та залізницю?

Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об'єктах.

Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях. За словами Кулеби, це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників.

Також ворог обстріляв портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад.

На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.

"Усі служби працюють, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру і забезпечити логістику", – наголосив чиновник.