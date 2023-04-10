Дату смерті напишуть самі: політична еліта Росії шукає шлях позбутися Путіна

Ситуація в Росії стає напруженішою. Невдоволення рішеннями Владіміра Путіна побутує не лише у звичайних росіян, але й у політичної еліти. Намагаючись врятувати свою репутацію, вони шукають можливості "здихатись" диктатора.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, російська еліта уже починає готувати план дій, що робити після смерті президента.

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Новини про здоров'я Путіна не випадкові

Через несприятливу ситуацію в Росії, зокрема курсову нестабільність, пропаганда не зможе пояснити, що Кремль вчиняв правильно, розпочавши повномасштабне вторгнення.

Вихід один – знайти цапа-відбувайла. Ним в Росії може бути лише одна людина – Путін і більше ніхто. Це чудово розуміє його оточення, але, звісно, їм необхідно підготувати підґрунтя для цього,

– зазначив Валерій Клочок.

Останнім часом в Росії багато пліткують про незадовільний стан здоров'я Владіміра Путіна. Такі історії у медійному просторі з'являються невипадково. Але й про раптову смерть диктатора не повідомлять.

"Завжди, коли "прибирали" Генерального секретаря компартії СРСР, – він не помирав за один день. До прикладу, він може лежати у сусідній кімнаті, коли політбюро засідає і думає, як будуть ділити те, що залишилось і хто буде панувати далі. В Росії зараз історія така ж", – пояснив політексперт.

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Росія після Путіна

Ті особи, які зараз наближені до Владіміра Путіна, думають про те, як втриматися при владі після смерті диктатора. Зокрема, роздумують над:

виведенням російських військ з України;

початком можливих переговорів стосовно репарацій, контрибуцій, повернення Криму тощо;

збереженням свого обличчя.

Валерій Клочок пояснив, що політичні еліти в Росії, ймовірно, перекладатимуть усю вину на Путіна.

"Вони скажуть, що у цьому винна "ця істота з двома ногами", яка вже померла, а ми рухаємось далі. Дату смерті, до речі, можуть написати будь-яку", – наголосив політексперт.

Він додав, що різні групи впливу в Росії настільки сильно пов'язані між собою, що не можуть існувати одна без одної. Таку систему вибудував Владімір Путін і вона всіх влаштовувала. Але саме через це зміни в Росії не зможуть відбутися моментально, на це можуть піти роки.

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