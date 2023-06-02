Відчувають себе в небезпеці: російські олігархи замислились про придбання особистого ППО
Атака дронами по Москві і зокрема по району Рубльовка, де мешкають найбагатші росіяни, викликала справжню паніку серед російської еліти.
Російський опозиційний журналіст Майкл Накі розповів 24 Каналу, що представники – російської еліти – люди нервові, багаті та корумповані. Тому після того, як їхні маєтки опинились під загрозою ударами дронів, вони напевно почнуть діяти.
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Зовсім не важко уявити, що російські олігархи підуть купувати окремі розрахунки ППО, разом зі спеціалістами, які за них відповідають і їми керують. Вони можуть їх встановити у себе на дачі або ж скинутись і розмістити у елітному селищі.
Вони ж бачать перед собою приклад Владіміра Путіна, якій біля усіх своїх резиденцій встановив ППО. Тому вони можуть міркувати, а чим ми гірші? І відчувають себе у небезпеці,
– підкреслив опозиційний журналіст.
Тим більш, що вони не можуть виїхати за кордон і вимушені перебувати в Росії.
Дають максимальний психологічний ефект
Водночас він зауважив, що прорив РДК та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області та атака безпілотниками Москви – низьковитратні операції. Ба більше, це майже не підставляє людські життя з боку українців. Але при цьому ці акції дають максимальний психологічний ефект.
Очевидно, що таких операцій буде більше,
– припустив Накі.
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Пересічні росіяни зараз розуміють, що цілями подібних операцій є люди, які, умовно кажучи, підписують документи на виробництва ракет або ж віддають накази запускати ракети по Україні.
"А тому будь-яка причетність до цієї війни, до російської пропаганди – небезпечна для життя російських громадян. Так само як небезпечно їм зараз приходити на виступ воєнкорів після вбивства Владлєна Татарського", – зазначив журналіст.
Більше про атаку дронів на Москву та Підмосков'я
- Столицю Росії та її околиці 30 травня атакували дрони. Вибухи було чутно на вулиці Атласова у Новій Москві. Також БпЛА потрапив в будинок на вулиці Профспілковій. Крім того, уламки безпілотника буцімто впали на Ленінському проспекті.
- Також шість уламків дронів знайшли в різних районах Підмосков'я. А перед тим вибухи було чутно в Одинцово, Красногорську, Новій Ризі та столичного району Кунцево.
- Російські пропагандисти заявили, що загалом на регіон було випущено 32 дрони. Проте міноборони країни-агресорки повідомило тільки про 8 одиниць.
- Російське керівництво і особисто Путін звинуватили в атаці Україну. Проте представники нашої влади та Збройних Сил заперечують це. Зокрема, радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до атаки дронами Москви 30 травня.