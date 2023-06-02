Відчувають себе в небезпеці: російські олігархи замислились про придбання особистого ППО

Атака дронами по Москві і зокрема по району Рубльовка, де мешкають найбагатші росіяни, викликала справжню паніку серед російської еліти.

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі розповів 24 Каналу, що представники – російської еліти – люди нервові, багаті та корумповані. Тому після того, як їхні маєтки опинились під загрозою ударами дронів, вони напевно почнуть діяти.

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Зовсім не важко уявити, що російські олігархи підуть купувати окремі розрахунки ППО, разом зі спеціалістами, які за них відповідають і їми керують. Вони можуть їх встановити у себе на дачі або ж скинутись і розмістити у елітному селищі.

Вони ж бачать перед собою приклад Владіміра Путіна, якій біля усіх своїх резиденцій встановив ППО. Тому вони можуть міркувати, а чим ми гірші? І відчувають себе у небезпеці,

– підкреслив опозиційний журналіст.

Тим більш, що вони не можуть виїхати за кордон і вимушені перебувати в Росії.

Дають максимальний психологічний ефект

Водночас він зауважив, що прорив РДК та легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області та атака безпілотниками Москви – низьковитратні операції. Ба більше, це майже не підставляє людські життя з боку українців. Але при цьому ці акції дають максимальний психологічний ефект.

Очевидно, що таких операцій буде більше,

– припустив Накі.

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Пересічні росіяни зараз розуміють, що цілями подібних операцій є люди, які, умовно кажучи, підписують документи на виробництва ракет або ж віддають накази запускати ракети по Україні.

"А тому будь-яка причетність до цієї війни, до російської пропаганди – небезпечна для життя російських громадян. Так само як небезпечно їм зараз приходити на виступ воєнкорів після вбивства Владлєна Татарського", – зазначив журналіст.

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