Здача Херсона була фатальною для Путіна: боротьба за трон диктатора в розпалі

Численні поразки російської армії на фронті призвели до того, що Путін все більше втрачає свій авторитет. Російські еліти вже давно почали між собою обговорювати питання наступника диктатора.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Зеленько – колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу. За його словами, навіть Євгєній Пригожин уже не бачить сенсу критикувати чи звертатись до Владіміра Путіна.

Дивіться також Путін умисно зіштовхнув міноборони з Пригожиним: для чого це диктатору, пояснив Washington Post

"Путін – це порожнє місце"

Останнім часом засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин славиться своєю гострою критикою військово-політичного керівництва Росії, серед яких міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник російського Генштабу Валєрій Герасимов. Втім особисто Владіміру Путіну Пригожин не висуває жодних претензій.

А його (Путіна – 24 Канал) просто немає. Говорити ні про кого, порожнє місце. Можна говорити про те, що Герасимов робить щось правильно чи неправильно. Шойгу можна викликати на діалог, він може відповісти. А цього (Путіна – 24 Канал) – просто не бачимо, немає його. Трон порожній,

– підкреслив Олександр Зеленько.

Він додав, що абсолютною катастрофою є те, що в тоталітарній державі та абсолютній тиранії, в присутності царя піддані вирішують стосунки.

Стримувальним фактором, який поки не дає елітам скинути Путіна, є насамперед фінансове питання.

"Хто з російських олігархів візьме на себе повністю управління та утримання армії? Іншим моментом є те, хто буде посередником із Заходом? Хто буде виводити цих людей в костюмах до Макрона і Шольца? Ці фінансові та організаційні питання у них ще не з'ясовані", – зазначив ексспівробітник КДБ.

Як тільки ці проблеми будуть вирішені – Владіміра Путіна можуть не просто скинути з влади, а й ліквідувати. Крім того, на думку Зеленька, перемовини між російськими елітами почались після провалу російських військ у Херсоні.

Здача Херсону – це фактично провал війни, – підсумував Зеленько.

Олександр Зеленько про боротьбу за владу в Росії: дивіться відео

Стан російських еліт пригнічений: що відбувається в Росії