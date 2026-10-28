Купувати російські енергоресурси – дуже т*па ідея, – прем’єр Нідерландів Єттен

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен виступив із жорсткою заявою щодо закупівлі російських енергоресурсів. Він пояснив, чого Росії варто очікувати від Європи, якщо вона продовжить війну проти України.

Про це Роб Єттен заявив 28 жовтня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Що прем'єр Нідерландів сказав про російські енергоресурси?

За словами Єттена, Росія не досягає своїх цілей у війні проти України, а її економіка слабшає під впливом міжнародних санкцій.

На цьому тлі нідерландський прем'єр розкритикував ідею відновлення закупівель російських енергоресурсів.

Купувати російські енергоресурси – дуже т*па ідея,

– підкреслив прем'єр-міністр Нідерландів.

За його словами, російська економіка невпинно слабшає через дію запроваджених санкцій, тому будь-які сподівання ворога на відновлення дохідних потоків від Європи є абсолютно марними.

Єттен заявив, що європейські лідери не зацікавлені у відновленні закупівель російського газу найближчими роками.

Якщо Москва не припинить війну проти України, партнери продовжать посилювати економічний тиск.

Жоден європейський лідер не хоче закуповувати російський газ у найближчі роки. Якщо РФ не зупинить війну – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях,

– заявив Роб Єттен.

Партнери налаштовані й надалі посилювати фінансовий та економічний тиск, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження бойових дій проти України.

Нагадаємо, 28 жовтня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Робом Єттеном. Серед головних тем візиту – посилення української ППО, оборонна та економічна співпраця, а також подальша підтримка України.