Посварити Україну з Польщею неможливо, – ОПУ про російські фейки про "польську анексію"

Росія знову поширює абсурдні заяви, що Польща от-от збирається анексувати кілька областей України. Це просто смішно. Зараз посварити Україну з Польщею чи іншими країнами Європи неможливо.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, посварити одну демократичну та прозору країну з іншою такою ж демократичною та прозорою державою – неможливо.

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Він пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення їхав на перший тур перемовин з Росією і бачив ставлення поляків до українських біженців. Вони все розуміли і всіляко допомагали.

Посварити нас з Європою, коли вона робить дуже круті заяви, неможливо. Маю на увазі не лише Польщу, але й Німеччину, Францію, пана генсека НАТО Єнса Столтенберга. Вони чітко кажуть, що не можна сідати за перемовини з Росією, що Росія має програти, а вони будуть з Україною до кінця,

– зазначив Подоляк.

В Наришкіна проблеми з інтелектом

Саме директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкіна раз в 3 місяці виходить та дістає "нафталінову папочку" і починає знову і знову розповідати про дикі плани Польщі на анексію України.

Ще перед повномасштабним вторгненням в Росії всіляко розповідали, що нібито і Угорщина, і Польща хочуть забрати частини території України. Але саме російські окупанти прийшли на чужу землю, ґвалтують та вбивають українців.

Все чітко можна побачити по Херсону. Окупанти клялися, що "ані там навсєгда". А потім втекли, як щурі, і тепер обстрілюють місто зі ствольної артилерії.

Розумію, що в Наришкіна проблеми з інтелектом… Цей суб'єкт, як автор цієї війни, має сидіти на спеціальному трибуналі. Тоді ми дійсно побачимо його інтелект та щурячу логіку. Коли в нього спитають, що він мав на увазі, коли про все це говорив,

– наголосив Подоляк.

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