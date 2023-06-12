Зранку виконував своє завдання, – Юсов спростував фейк росіян про смерть Буданова

На початку червня російська пропаганда почала розганяти фейк про нібито загибель очільника української розвідки Кирила Буданова. Однак він у доброму здоров'ї й бойовому дусі виконує завдання.

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, російські фейки в переважній більшості навіть не вартують того, щоб їх коментувати. Так, нещодавно росіяни поширювали дезінформацію про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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"Усе добре з генералом Будановим. Сьогодні зранку він виконував свої обов'язки й тепер виконує, щоб нищити ворогів і відновлювати український суверенітет", – сказав Юсов.

Останні новини про Кирила Буданова

У Міністерстві оборони опублікували загадкове відео з очільником ГУР Кирилом Будановим. У відомстві натякнули, що щось почалось.

У ГУР МО заявили, що кількість операцій, у яких за час повномасштабної війни брав участь Кирило Буданов, не можна схарактеризувати словом "одиниці". Він на власному прикладі показує бійцям та командирам приклад мотивації, планування, успішної реалізації завдань.

Саме тому очільник української розвідки є однією з головних цілей для російського агресора. Так, за час повномасштабної війни було понад 10 спроб замаху на Кирила Буданова.

Раніше радник голови ОПУ Михайло Подолякзазначив, що будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір.