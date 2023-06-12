Зранку виконував своє завдання, – Юсов спростував фейк росіян про смерть Буданова
12 червня 2023, 17:52Читать новость на русском
На початку червня російська пропаганда почала розганяти фейк про нібито загибель очільника української розвідки Кирила Буданова. Однак він у доброму здоров'ї й бойовому дусі виконує завдання.
Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, російські фейки в переважній більшості навіть не вартують того, щоб їх коментувати. Так, нещодавно росіяни поширювали дезінформацію про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Читайте також Окупанти почали плодити фейки про смерть Буданова: у розвідці посміялись
"Усе добре з генералом Будановим. Сьогодні зранку він виконував свої обов'язки й тепер виконує, щоб нищити ворогів і відновлювати український суверенітет", – сказав Юсов.Зверніть увагу! Раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу зазначив, що будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір.
Останні новини про Кирила Буданова
- У Міністерстві оборони опублікували загадкове відео з очільником ГУР Кирилом Будановим. У відомстві натякнули, що щось почалось.
- У ГУР МО заявили, що кількість операцій, у яких за час повномасштабної війни брав участь Кирило Буданов, не можна схарактеризувати словом "одиниці". Він на власному прикладі показує бійцям та командирам приклад мотивації, планування, успішної реалізації завдань.
- Саме тому очільник української розвідки є однією з головних цілей для російського агресора. Так, за час повномасштабної війни було понад 10 спроб замаху на Кирила Буданова.