Зранку виконував своє завдання, – Юсов спростував фейк росіян про смерть Буданова

12 червня 2023, 17:52
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На початку червня російська пропаганда почала розганяти фейк про нібито загибель очільника української розвідки Кирила Буданова. Однак він у доброму здоров'ї й бойовому дусі виконує завдання.

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, російські фейки в переважній більшості навіть не вартують того, щоб їх коментувати. Так, нещодавно росіяни поширювали дезінформацію про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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"Усе добре з генералом Будановим. Сьогодні зранку він виконував свої обов'язки й тепер виконує, щоб нищити ворогів і відновлювати український суверенітет", – сказав Юсов.

Зверніть увагу! Раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу зазначив, що будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір.

Останні новини про Кирила Буданова

  • У Міністерстві оборони опублікували загадкове відео з очільником ГУР Кирилом Будановим. У відомстві натякнули, що щось почалось.
  • У ГУР МО заявили, що кількість операцій, у яких за час повномасштабної війни брав участь Кирило Буданов, не можна схарактеризувати словом "одиниці". Він на власному прикладі показує бійцям та командирам приклад мотивації, планування, успішної реалізації завдань.
  • Саме тому очільник української розвідки є однією з головних цілей для російського агресора. Так, за час повномасштабної війни було понад 10 спроб замаху на Кирила Буданова.

Автор: Марія Куцова