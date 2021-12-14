Російські газогони можуть потрапити під санкції
Джерело:Голос Америки
У питанні санкцій не варто окремо виділяти "Північний потік-2". Це через те, що в "Газпрому" є інші газогони.
Про це 14 грудня повідомили джерела з німецької влади. Західні країни пригрозили запровадити жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії, якщо вона нападе в Україну.
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Джерело в уряді Німеччини повідомило, що Кремль повинен пояснити мету нарощування військової могутності на кордоні з Україною. Лідери ЄС цього тижня обговорять це у Брюсселі.
Що потрібно для України
Джерело додало, що найкращою відповіддю на російську загрозу є не постачання зброї Україні, а деескалація ситуації за допомогою поновлення переговорів між Німеччиною, Францією, Росією та Україною у так званому нормандському форматі.
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