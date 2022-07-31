Окупанти збільшили кількість кораблів у Чорному морі: в ОК "Південь" оцінили небезпеку
Вночі 31 липня окупанти збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, у такий спосіб окупанти можуть хизуватися та демонструвати "силу" якраз у день свого флоту.
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Але в будь-якому випадку варто бути обережними – на кораблях є ракети "Калібр". Тому існує загроза ракетного обстрілу.
Враховуючи тягу окупантів до сакральності та значущих дат, цілком можемо припустити, що це спроба демонстрації сили. Але все ж таки вони можуть запустити ракети морського базування. Тому не втрачаймо пильності і уважно реагуймо на сигнали повітряної тривоги, – наголосила Наталія Гуменюк.
Вона додала, що це досить специфічна демонстрація "сили" з боку окупантів. Адже перебувають кораблі в такому регіоні, куди не дістануть українські протикорабельні ракетні комплекси. Окупанти бояться підпливати ближче.
Наталія Гуменюк про можливу загрозу від російських кораблів: дивіться відео
росія влаштувала провокацію з "обстрілом" штабу чорноморського флоту
- окупанти стверджують, що сьогодні в тимчасово окупованому Севастополі безпілотник атакував один зі штабів чорноморського флоту. Внаслідок вибуху зазнали поранень 6 людей. окупанти, звісно ж, звинуватили в цьому ЗСУ. Хоча це неправда.
- У Військово-морських силах заявили, що непричетні до вибуху в Севастополі. росіяни просто влаштували провокацію, щоб не проводити святкування дня свого флоту. Вони побоюються, що ЗСУ можуть щось зробити під час цього військового шабашу.
- Згодом окупанти самі визнали, що будівлю атакували безпосередньо з Севастополя.