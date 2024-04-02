Є 2 моменти: чому Росія малює винищувачі на аеродромах

Росіяни намагаються вберегти свої літаки від знищення. Вже неодноразово фіксувалося, як вони малюють силуети винищувачів на аеродромах.

Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, прокоментувавши фотографію від британської розвідки, де видно, як російський гелікоптер сідає на малюнок винищувача.

Дивіться також Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація

Навіщо малюють літаки

Як наголосив Мельник, тут варто розглянути два моменти. Насамперед те, що російський гелікоптер сів на силует літака – це абсолютно технічний момент. Кумедно, що це вдалося зафіксувати на фотографії.

Тут два моменти. Перше – те, що зафіксували посадку гелікоптера саме на цей малюнок… Це чисто технічний момент. Екіпаж прилітає на незнайомий аеродром. І керівник польотів вказує йому на місце, де сідати. Найзручніше тут сказати: "Бачиш, там літачок намальований". Ось туди і сідай,

– сказав Мельник.

А малюнки літаків на аеродромах – це доволі розповсюджена практика. Вже раніше фіксувалося, як окупанти малювали авіацію, намагаючись врятувати власні літаки від дронів або ж інших засобів ураження.

Стосовно повідомлення британської розвідки. Я думаю, що це є гарним проявом тонкого британського гумору, щоб потролити окупантів,

– зауважив Мельник.

Як Росія малює літаки на аеродромах: коротко