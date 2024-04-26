Повітряні сили ЗСУ розповіли, чому вчора часто злітали російські МіГи

Росія напередодні, 25 квітня, декілька разів підіймала в небо свій винищувач МіГ-31К. Через це в Україні тривали повітряні тривоги.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафоні, що в росіян постійно відбувається підготовка. Зокрема, повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К оголошували о 10:30, 13:53, 16:44 25 квітня.

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Чому Росія декілька разів підіймала МіГ-31К

Ілля Євлаш розповів, що необов'язково винищувач МіГ підіймається у повітря, аби проводити обстріли України.

Він (Міг-31К – 24 Канал) може здійснювати якісь перельоти, пов'язані з іншими причинами. Зокрема, може здійснюватися патрулювання. Ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які переміщуються і патрулюють повітряний простір. МіГи можуть бути пов'язаними з передислокацією, перебазуванням та іншими повсякденними причинами,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Також Ілля Євлаш пояснив, чому окупанти вже два дні не запускали "Шахеди". За словами речника, це може бути:

як просто затишшя перед підготовкою до якогось більш масованого дійства,

так і відстежування та очікування нашого кроку.

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