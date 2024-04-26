Повітряні сили ЗСУ розповіли, чому вчора часто злітали російські МіГи
Росія напередодні, 25 квітня, декілька разів підіймала в небо свій винищувач МіГ-31К. Через це в Україні тривали повітряні тривоги.
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафоні, що в росіян постійно відбувається підготовка. Зокрема, повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К оголошували о 10:30, 13:53, 16:44 25 квітня.
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Чому Росія декілька разів підіймала МіГ-31К
Ілля Євлаш розповів, що необов'язково винищувач МіГ підіймається у повітря, аби проводити обстріли України.
Він (Міг-31К – 24 Канал) може здійснювати якісь перельоти, пов'язані з іншими причинами. Зокрема, може здійснюватися патрулювання. Ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які переміщуються і патрулюють повітряний простір. МіГи можуть бути пов'язаними з передислокацією, перебазуванням та іншими повсякденними причинами,
– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.
Також Ілля Євлаш пояснив, чому окупанти вже два дні не запускали "Шахеди". За словами речника, це може бути:
- як просто затишшя перед підготовкою до якогось більш масованого дійства,
- так і відстежування та очікування нашого кроку.
Росія обстрілює Україну: останні новини
- Росіяни посеред дня 26 квітня атакували Суми двома керованими авіаційними бомбами. Окупанти вдарили по промисловому об'єкту. У Сумській ОВА заявили, що на місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюють.
- Окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, постраждав 9-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну допомогу, він лікуватиметься вдома. Також поранений 42-річний чоловік.
- Росія вдарила по Дергачах Харківського району, що на Харківщині. Там постраждали двоє дітей – 16 та 5 років. Їм допомогли на місці, госпіталізація не знадобилась.
- Також вороги 25 квітня вдарили по Балаклії Ізюмського району на Харківщині. За даними ОВА, є влучання біля залізничного вокзалу. Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість поранених зросла до 13 людей.