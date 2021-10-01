Російські найманці гатили з мінометів по житлових районах Авдіївки: фото наслідків
Джерело:фейсбук-сторінка ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про перемир'я. Вони ставлять під загрозу здоров'я та життя мирного населення. 1 жовтня ворог обстріляв Авдіївку.
Російські найманці обстріляли житлові райони Авдіївки зі своїх позицій біля Ясинуватої. Гатили із мінометів калібру 120 міліметрів.
На Донбасі двоє військових отримали поранення
Пошкоджена цивільна інфраструктура
Бойовики пошкодили приватні будівлі на вулиці Колосовій. На щастя, втрат серед цивільного населення немає. На фото, оприлюднених на фейсбук-сторінці ООС, видно, що у деяких будинках повибивало шибки. Поруч на землі розкидані уламки.
Наслідки ворожого обстрілу Авдіївки / Фото пресслужби ООС
Українська сторона СЦКК вже повідомила спостерігачів ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню, надавши вичерпні докази злочинів. У пресслужбі ООС наголосили, що дії окупантів свідчать про небажання дотримуватися домовленостей про перемир'я. Бойовики навпаки посилюють напруження й наражають місцевих мешканців на небезпеку.Зверніть увагу! Від початку доби, 1 жовтня, окупанти вже 8 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій двоє військових ЗСУ зазнали вогнепальних поранень.
Ситуація на Донбасі
- Напередодні працівники Служби безпеки України запобігли диверсіям на лінії розмежування. На Донеччині та Луганщині вони виявили 2 схрони проросійських бойовиків з величезним арсеналом та вибухівкою.
- На позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил 28 вересня прийшов і добровільно здався у полон бойовик. Він був озброєний автоматом. Чоловік поскаржився, що його цькували російські куратори.
- Українська розвідка повідомила, що Росія до 2024 року планує повністю інтегрувати окупований Донбас. На це держава-агресорка хоче виділити 900 мільярдів рублів, тобто приблизно 330 мільярдів гривень.