Російські найманці гатили з мінометів по житлових районах Авдіївки: фото наслідків

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про перемир'я. Вони ставлять під загрозу здоров'я та життя мирного населення. 1 жовтня ворог обстріляв Авдіївку.

Російські найманці обстріляли житлові райони Авдіївки зі своїх позицій біля Ясинуватої. Гатили із мінометів калібру 120 міліметрів.

На Донбасі двоє військових отримали поранення​

Пошкоджена цивільна інфраструктура

Бойовики пошкодили приватні будівлі на вулиці Колосовій. На щастя, втрат серед цивільного населення немає. На фото, оприлюднених на фейсбук-сторінці ООС, видно, що у деяких будинках повибивало шибки. Поруч на землі розкидані уламки.

Наслідки ворожого обстрілу Авдіївки / Фото пресслужби ООС

Українська сторона СЦКК вже повідомила спостерігачів ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню, надавши вичерпні докази злочинів. У пресслужбі ООС наголосили, що дії окупантів свідчать про небажання дотримуватися домовленостей про перемир'я. Бойовики навпаки посилюють напруження й наражають місцевих мешканців на небезпеку.

Ситуація на Донбасі

Напередодні працівники Служби безпеки України запобігли диверсіям на лінії розмежування. На Донеччині та Луганщині вони виявили 2 схрони проросійських бойовиків з величезним арсеналом та вибухівкою.

На позиції однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил 28 вересня прийшов і добровільно здався у полон бойовик. Він був озброєний автоматом. Чоловік поскаржився, що його цькували російські куратори.

Українська розвідка повідомила, що Росія до 2024 року планує повністю інтегрувати окупований Донбас. На це держава-агресорка хоче виділити 900 мільярдів рублів, тобто приблизно 330 мільярдів гривень.