Родину розбудив російський снаряд: окупанти підступно вдарили по будинку на Херсонщині

Російська армія тероризує Херсонську область і вночі 24 жовтня обстріляла Білозерку. Ціллю російських військових стала родина.

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка близько 3 години ночі. Армія Росії влучила в житловий будинок.

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Росіяни поцілили в житловий будинок

Унаслідок обстрілу постраждали 4 людей з однієї родини, зокрема дитина. У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес.

Також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків.

В Офісі генпрокурора уточнили, що по приватному будинку влучив снаряд. За даними прокурорів, постраждало троє людей. Унаслідок атаки росіян у Білозерці пошкоджено та зруйновано приватні будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Росіяни збільшили обстріли Херсонщини

Російські військові в попередні дні збільшили кількість авіаударів по Херсонській області. Так, 22 жовтня окупанти впродовж доби випустили рекордну кількість керованих авіабомб по Херсонській області – 36. Ворог випускав близько 2 – 4 авіабомб по одному населеному пункту.

Через безпекову ситуацію 23 жовтня у Херсонській області оголосили про евакуацію місцевих із низки населених пунктів.

У ЗСУ пов'язують активізацію ударів росіян на Херсонщині з тим, що окупантів турбує рух Сил оборони України. Також військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що росіяни збільшили кількість авіаударів, оскільки починають відчувати проблеми з артилерією.

Щодо ситуації у Херсонській області, то представниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові надалі відкидають окупантів на лівобережжі.

21 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що ЗСУ нібито закріплюються біля села Кринки на лівобережжі. Крім того, українська армія нібито продовжує зберігати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Однак Наталія Гуменюк наголосила, що наразі не можна говорити про висаджування українських військових на лівий берег Херсонської області у стверджувальному тоні