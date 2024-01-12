На які ракетні атаки тепер здатні росіяни: Світан припустив, коли чекати наступну

Російські окупанти відновили масовані атаки по Україні, остання з яких була 2 січня. Найімовірніше, ворог знову вдасться до таких ударів.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, коли може бути наступна масована атака по Україні. За його словами, це залежить не лише від можливостей загарбників, але й від їхньої прив'язки до певних дат.

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"Атаку в 300 літальних апаратів вони можуть організувати приблизно раз у місяць – півтора, не частіше. Це приблизно на 23 лютого, ближче до скріп російської армії", – припустив Світан.

Менші атаки можуть бути частіше

Обстріли середнього рівня, як був, наприклад, 8 січня, росіяни можуть організовувати раз на тиждень. Тоді вони запустили 59 засобів повітряного нападу. Отже, наступна така атака може відбутись приблизно 15 січня.

Обстріли малого рівня ворог може організовувати ще частіше.

Малі атаки кількома ракетами вони можуть виконувати щодня. Грубо кажучи, щоб відстрілятися С-300, їм треба кілька хвилин цілепокладання й роботи,

– констатував Світан.

Росія запустила по Україні північнокорейські ракети: останні новини

В Офісі генпрокурора отримали перші докази того, що російська армія використала проти України ракети, вироблені в КНДР. Ідеться про ракету, яка прилетіла по центру Харкова 2 січня.

В українській розвідці повідомили, що Росія отримала від Північної Кореї не лише балістичні ракети. Мова також про артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню, міни.

Першими про постачання північнокорейських ракет Росії заговорили в США. Ба більше, навесні країна-агресорка може отримати ракети також від Ірану.