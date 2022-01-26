Російські окупанти в Криму провели навчання з ведення хімічної війни

У Південному військовому окрузі Росії 25 січня розпочались військові навчання. До складу саме цього округу належить окупований Крим.

Росіяни проводять маневри з використання хімічної зброї і перевіряють ракетні комплекси "Іскандер-М". Участь у навчаннях вже взяли близько 500 військових країни-окупантки.

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"Іскандери" здатні нести ядерну зброю

Припускають, що кадри, які зняли під час навчань, були у місцях "заражених бойовими отруйними речовинами". Відзначимо, що російські війська проводять свої тренування на тлі високої напруженості через ймовірне вторгнення в Україну.

Окупанти нібито ще й готують оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М". Раніше ракетні комплекси вже пройшли перевірку "бойової готовності" у Західному військовому окрузі, що межує з Україною. Ракети такого типу здатні нести ядерну зброю, вони мають малу дальність з боєголовками, що розділяються.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Іскандери" також укомплектовані боєголовками касетних боєприпасів, боєголовками посиленої дії з об'ємною вибуховою речовиною, осколково-фугасними боєголовками та боєголовками проникальної дії для руйнування бункерів.

Ймовірно, що метою таких маневрів може бути перевірка "злагодженості дій військовослужбовців".

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Російські війська біля кордонів України