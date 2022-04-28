Російські окупанти ввечері вдарили по Києву: є два влучання

Російські окупанти увечері у четвер, 28 квітня, вдарили по Києву. Віталій Кличко повідомив про два влучання.

Мер Києва повідомив, що усі служби вже прибули на місце інциденту. Наразі уточнюють інформацію про постраждалих.

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Друзі, ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється,

– наголосив Кличко.

Про влучання мер Києва повідомив близько 20:35. Сигнал повітряної тривоги пролунав майже по всій Україні близько 18:30.

Обстріл Києва відбувся під час візиту генсека ООН

Також окупанти завдали ракетного удару по Фастову . На місці інциденту працюють усі служби.

Обстріл української столиці відбувся під час візиту Антоніу Гутерреша – генсека ООН. Він відвідав Бородянку та зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським.

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – звернув увагу на цинізм росіян. Він зауважив, що ще 26 квітня Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі. Тим часом вже 28 квітня вибухи лунають у кілометрі від Гутерреша.

"Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН", – заявив Подоляк.

Над Одещиною збили 3 ракети

Максим Марченко – очільник Одеської ОВА – під час повітряної тривоги повідомив, що над областю збили 3 російські ракети.

Українська ППО спрацювала бездоганно.

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