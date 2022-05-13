Російські окупанти залишили на Зміїному мітки у вигляді літери "Z"
Джерело:Радіо Свобода
Супутники зафіксували на українському острові Зміїний великі мітки у вигляді літери "Z". Вона стала в Росії символом війни проти України.
Російська свастика на острові Зміїний
Видання зазначає, що біля острова також помітили плавучий кран, який російські окупанти могли пригнати з Севастополя, щоб дістати з дна затонулий десантний катер.
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Символи окупантів – літери "Z" – видно на супутникових знімках Maxar за 12 травня в північно-східній частині острова. Цей символ порівнюють зі свастикою нацистів, російські окупанти маркують нею частину військової техніки, яка їде вбивати українців.
Літери Z на острові Зміїний / Фото Радіо Свобода
Спроби підняти затонулий катер
Біля плавучого крана та затонулого катера, який, ймовірно, підбив Байрактар ще 7 травня, на супутникових знімках видно також інший катер типу "Серна", який ще поки на воді.
Плавучий кран біля острова Зміїний / Фото Радіо Свобода
Раніше схожий плавучий кран був помітили у Севастополі, у бухті Голландія. Супутник Planet Labs зафіксував його в окупованому Криму 11 травня. Зазвичай у бухті "Голландія" базуються військові судна Чорноморського флоту Росії.
Також Maxar сфотографував ймовірний ракетний удар по "Серні".
Момент влучання ракети в російський десантний катер / Фото Радіо Свобода
Останні новини з острова Зміїний
- 12 травна у Міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти знову намагаються наростити військову присутність на острові.
- Також 13 травня з'явилось повідомлення, що Росія могла втратити ще один корабель в Чорному морі – судно тилового забезпечення проєкту 23120. Таких в Росії лише два – "Всеволод Бобров" та "Ельбрус".
- Раніше російська пропаганда поширювала фейки, Зеленський дав наказ провести операцію на острові.
- 8 травня ЗСУ знищила гелікоптер разом з десантом, який хотів висадитись на острові.