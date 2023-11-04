Стратили своїх за "общак": кого і як в Росії масово вербують на фронт

Видання "Важные истори" оприлюднило статтю, в якій описано, кого окупанти вербують для війни проти України. Журналісти називають 22 категорії росіян – це мігранти, безробітні, злочинці, бездомні. Усі люди належать до соціально незахищених груп населення.

Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що таких випадків у Росії справді багато. Вона згадала історію чоловіка, який був двічі ув'язнений та мав умовний термін. У військкоматі йому пригрозили: або добровільно йти на війну, або ж умовний термін замінять на реальний.

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Як вербують людей у російських регіонах

Владімір Путін фактично здійснив давню мрію російського інтелігента й правозахисника – очистив тюрми. Справді, російські в'язниці звільнилися на третину й загалом неблагополучних людей стало менше.

Але Путіна не просили робити це шляхом вбивств, не просили розстрілювати цих людей,

– наголосила Ольга Романова.

У Білому домі підтверджують випадки розстрілу росіянами своїх і такі ситуації досить часті. Ольга Романова розповіла, що перші свідчення про такі злочини вони отримують від самих ув'язнених, які попали в український полон. Ці люди на камеру розповідають, як вбивали або як їх змушували це робити, також кажуть, що бачили страти.

Засновниця фонду "Русь сідящая" про те, як вербують росіян на фронт: дивіться відео

Навіть якщо на мить припустити, що російська пропаганда каже правду й полонені, які розповідають про страти серед своїх, перебувають під тиском України – це все одно не заперечить повідомлень від самих російських медіа. У них також пишуть про схожі ситуації, навіть вказують номери військових частин, прізвища та вік в'язнів.

Писали про те, як двоє молодих ув'язнених вбили двох старших пострілами в потилицю. Коли їх затримали, вони підтвердили, що стратили людей, бо ті полізли в "общак",

– розповіла Ольга Романова.

Згодом, з'ясувалося, що цей військовий підрозділ створив акаунт у соціальних мережах, через який бійці збирали пожертви на спорядження, їжу. Двоє чоловіків вирішили, що там є їхня частина, тому й вкрали. Інших двох відрядили їх стратити, вони пішли й це зробили – такою є "друга армія світу".

Як окупанти потрапляють в український полон