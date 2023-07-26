Заходив з Білорусі, їхав через Чорнобиль, опинився під Херсоном: окупант розповів, як воював

Полонений росіянин, який одним із перших заходив в Україну, розповів, як його покидало фронтом. Сам він з Далекого Сходу.

Полонений росіянин Олександр Іванченко з Уссурійська продовжує розповідати про злочини окупантів. Із перших днів повномасштабної війни його підрозділ першим заходив на Київщину, передає 24 Канал.

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Іванченкові близько 30 років, у полоні із 17 липня 2023 року. У березні 2016 року підписав контракт із 83 десантно-штурмовою бригадою, командував гранотометно-кулеметним підрозділом.

Полонений підтвердив: у лютому 2022 року заходили на Київщину з Білорусі, одними з перших. У селі Козаровичі мали штурмувати дамбу, та їх почала обстрілювати артилерія. У їхній район потрапила РСЗО, тож рота передислокувалася.

У березні поблизу дамби росіяни поставили спостерігачів. Згодом Іванченку доручили чекати колону на околиці села, яку так і не дочекалися. Підрозділ вивели у Білорусь.

Що було далі

: село Козаровичі – це Вишгородський район Київської області. Воно розташоване над річкою Ірпінь біля Київського водосховища.

Після невдач росіян під Києвом розпочинається фронтова епопея Іванченка.

У Бєлгородській області росіяни поновили кількість боєприпасів.

Іванченка підвищили – на Ізюм він заходив уже як старшина роти.

Зазнавши великих втрат пораненими під Малою Комишувахою (це Ізюмський район Харківської області), через місяць заїхали в район Попасної.

Окупанти мали завдання іти на Берестове (Бахмутський район Донецької області), та там їх теж розбили.

Після відпустки Іванченко повернувся вже на Херсонський напрям – у Миролюбівку, де стояв до українського контрнаступу.

Миролюбівок в Україні декілька, швидше за все, мова про селище Білозерської селищної громади Херсонського району Херсонської області, яке було звільнено ЗСУ.

У листопаді Іванченка вивели в Нову Каховку. Далі були Менчикури (Запорізька область) і власне Запорізький напрямок – Енергодар. Там укріплювали інженерні споруди, спостережні позиції: "щоб відбивати наступ, якщо він почнеться". Усе завершилося Андріївкою та Кліщіївкою – це Донецька область, де зараз тривають важкі бої.

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Чому свідчення полоненого важливі

Іванченка можна вважати "еталонним окупантом", адже він сам народився на Далекому Сході. Щоб дістатися України, йому треба було проїхати всю Росію – а згодом об'їхати значну частину нашої держави із кривавими "гастролями" в складі окупаційної армії. Полонений росіянин був на найгарячіших напрямках і, що прикметно, постійно мусив "передислоковуватися". Росіяни всюди зазнавали поразки, і скоро, завдяки нашим воїнам і волонтерам, вона стане остаточною.

Полонений росіянин Олександр Іванченко з Уссурійська переконує: нічого не хотів би сказати українцям. Усі його "вибачення" будуть нещирими і непотрібними – на щастя, він це розуміє. Злочинам росіян нема прощення, навіть якщо вони намагатимуться зняти з себе відповідальність за це.