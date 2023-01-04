У Росії на найвищому рівні почалась боротьба довкола персони Суровікіна, – Жданов

У Росії почалась боротьба за прихальність Суровікіна між різними угрупованнями. Це на руку Україні, тож нехай росіяни сваряться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Загалом на передньому краю фронту Росія використовує різні приватні війська, не лише вагнерівців.

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Мобілізованих будуть розосереджувати

Жданов зазначив, що росіяни, на жаль, також учаться на своїх помилках, тож після подій у Макіївці будуть розосереджувати мобілізованих. Однак це буде ускладнювати управління ними. Їх треба розосереджувати на великій площі й відстані.

Відносно лінії фронту – глибше від фронту, подалі від нього, ближче до тилу. Це все ускладнює організацію й ведення бойових дій на передньому краю,

– зауважив військовий експерт.

Жданов про те, що в Росії на найвищому рівні почалась боротьба довкола персони Суровікіна: дивіться відео

Боротьба довкола персони Суровікіна

Він продовжив, що на передньому краю використовують різні приватні армії на різних напрямках. Тому в них є конкуренція лише щодо забезпечення. Відтак у них починається боротьба довкола персони Суровікіна, який є командиром так званої спецоперації, тож і займається матеріально-технічним забезпеченням.

"Якщо ми кажемо, що є приватна компанія, яка афільована з Шойгу або з Герасімовим, тому їм буде надаватись перевага. З Москви це робити легше, бо там Суровікін може віддати наказ, і ці боєприпаси поїдуть до іншої компанії", – наголосив Жданов.

Як він зазначив, Україну це повністю влаштовує. Нехай росіяни бодаються. Чим більше вони цькуватимуть один одного, тим легше нам їх буде розбивати.

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