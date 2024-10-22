Російські пропагандисти б'ються в істериці через заяву Зеленського

Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя сказав, що безпеку Україні може гарантувати або членство в НАТО, або ядерна зброя. Західні ЗМІ підхопили цю тему, припустивши, що Україна лише за кілька тижнів може виготовити ядерну зброю. А російські пропагандисти з цього приводу почали битися в істериці.

Російські пропагандистські ЗМІ стрімко розігнали цю інформацію та згадали виступ президента Україна на Мюнхенській конференції з безпеки напередодні війни, де Зеленський також згадував про ядерну зброю, повідомляє 24 Канал. З цього росіяни зробили далекоглядні висновки.

До теми Хочу, щоб розуміли правильно, – Зеленський озвучив чітку позицію України щодо ядерної зброї

Соловйов обурюється

Цю тему обговорювали на багатьох російських політичних ток-шоу, зокрема пропагандиста Владіміра Соловйова. Він сприйняв заяву Зеленського в Брюсселі як погрозу Росії.

Зеленський, виступаючи зі своїм планом в Брюсселі, заговорив про головну мрію, тим самим абсолютно підтвердив необхідність та безальтернативність проведення нами (Росією – 24 Канал) "спеціальної воєнної операції",

– наголосив пропагандист.

Соловйов згадав, що український президент нібито заявив про "намагання створити ядерну зброю" ще на початку 2022 року.

Тепер Зеленський говорить напряму або "ми в НАТО", або "за 40 днів в нас буде ядерна зброя". При цьому він намагається послатися на Будапештський меморандум, який не має статусу договору та обов'язкової частини,

– обурюється Соловйов.

Нагадаємо, що Будапештський меморандум це, дійсно, не угода, це скоріше фейк. Україна фактично за шматок паперу віддала третій за обсягом арсенал ядерної зброї. Станом на 1991 рік вона мала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння – у Франції їх зараз – 300 одиниць, а у Великої Британії – трохи понад 200 одиниць.

Однак після розпаду Радянського Союзу Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії. Вони передбачали повагу до незалежності, суверенітет та непорушність кордонів України.

Пізніше Владімір Путін вирішив, що обіцянки, які давав Україні тодішній президент Росії Борис Єльцин, його ні до чого не зобов'язують.

Тому цілком логічно, що сьогодні Володимир Зеленський вимагає від партнерів гарантії безпеки, що працюють.

Російські пропагандисти вважають, що так звана "СВО" розпочалась через заяву Зеленського на конференції з безпеки в Мюнхені, де він напередодні війни сказав, що Україні не треба було відмовлятися від ядерного арсеналу.

Виходить, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення, щоб Україна не відновила свій ядерний потенціал. Хоча неодноразово Кремль зазначав, що його мета – "денацифікація" та "захист російськомовного населення" України.

Так, Зеленський на Мюнхенські конференції говорив про Будапештський меморандум та ядерну зброю, але це було 19 лютого 2022 року. А російське вторгнення в Україну розпочалось 24 лютого того ж року.

Отже, російська пропаганда вкотре продемонструвала відсутність логіки та свої брехливі наративи.

Зазначимо, що видання Bild в своєму матеріалі стверджувало, що Україна лише за кілька тижнів може виготовити ядерну зброю. Вона, як написали журналісти, здатна відновити свій ядерний арсенал у разі імовірного другого наступу росіян на Київ.

Водночас Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало цю інформацію. Там цей матеріал назвали інсинуаціями неназваних джерел видання Bild.