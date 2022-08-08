Давайте ще: "знищений" HIMARS розсварив російських пропагандистів

росія почала новий етап спеціальних інформаційних операцій проти України. окупанти діють через створення прецедентів, які викликають панічні настрої серед населення.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України та журналіст Сергій Лещенко. Він зауважив, що одним із таких прецедентів є поширення інформації про нібито знищення HIMARS.

Цікаво Отримав підсрачники, буде стояти на колінах, – Лещенко про росдепутата, що обіцяв вбити німців

Посварилися через свою ж брехню

Сергій Лещенко розповів, що один із російських пропагандистів поширив фото нібито розбитого HIMARS. росіянин заявив, що це HIMARS, який начебто знищили російські збройні сили.

Інший російський пропагандист опублікував допис і заявив, що це не є правдою. Бо це не РСЗО, а просто американський військовий тягач, кабіна якого має схожий вигляд. Однак за кабіною перебували не реактивні системи залпового вогню, а фургон, який мав перевозити іншу військову техніку, але не HIMARS.

Виходить, що два пропагандисти посперечалися на одній темі й зробили це у публічному доступі. Нам необхідно більше таких успішних самобичувань,

– зауважив журналіст.

"Нехай перегризуть один одного в прямому ефірі, а ми будемо цьому вдячні", – наголосив експерт.

Зверніть увагу "Почекаю, коли весь світ буде росія": пропагандистка спалила свій закордонний паспорт

На кого розраховані подібні заяви

На думку Сергія Лещенка, такі дії спрямовані не на українську аудиторію. Він зауважив, що українці – свідомі, довіряють Збройним Силам, керівництву й медіа, які досить чітко пояснюють чому це брехня.

За його словами, це було розраховано, наприклад, на аудиторію Південно-Африканської республіки, яка на жаль є досить проросійською. Також сюди можна віднести населення Латинської Америки.

Також він додав, що вище керівництво України працює над цим – пояснює, що насправді відбувається, щоб вплинути на суспільну думку та позиції цих держав. Це складно, але реально.

Сергій Лещенко про "знищений" HIMARS: дивіться відео

Російська пропаганда: про що ще брехали окупанти

На тимчасово окупованих територіях росіяни ні на день не припиняють поширювати пропаганду. Зокрема, вони почали лякати "масованими обстрілами з боку ЗСУ". Загарбники поширюють пропаганду, адже панічно бояться контрнаступу ЗСУ.

росія намагається заблокувати постачання нам іноземного озброєння. Для цього пропагандисти розповсюджують фейки про "чорний ринок зброї", але не мають жодних доказів. Так вони прагнуть дискредитувати Україну в очах Заходу.

окупанти не втомлюються вигадувати собі "перемоги" у війні проти України. У своїх фантазіях вони просуваються та навіть захоплюють нові українські населені пункти. Так, вони заявили про захоплення Авдіївки, а для фейку взяли фото з українськими волонтерами.

Дивіться до теми – Новий скандал на пропагандистському телебаченні росії: відео