Бєзобразіє, – пропагандисти панічно верещать в ефірі через удари по Росії та Криму
Українські дрони успішно долітають до військових об'єктів на території Росії. Пропагандисти дратуються, чому "ПеВеО" не збиває усі безпілотники.
На одному з "шоу" пропагандист почав скаржитися через те, що Росії не вдається нейтралізувати загрозу від ударних безпілотників. Він не може усвідомити, чому російська ППО не збиває усі ударні дрони.
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Це "бєзобразіє"
Він також обурювався через "безпілотники НАТО", які постійно злітають під час ударів по території Росії. Пропагандист не розуміє, чому країна-агресорка не може знищити і ці дрони.
Пропагандист Владімір Соловйов також роздратувався через цю проблему. Мовляв, чомусь хусити змогли "збити" американські безпілотники, а Росія не здатна цього зробити. Пропагандист назвав цю ситуацію "бєзобразієм".
Ситуація з ударами по території Росії стає все напруженішою для країни-агресорки. Кількість вибухів в Росії з початком повномасштабної війни суттєво зросла. А невідомі дрони регулярно прилітають по військових об'єктах окупантів.
Вибухи в Росії: коротко
- Днями український безпілотник атакував загоризонтну радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Воронеж-М". Сталося це поблизу міста Орськ. Це аж за 1800 кілометрів від кордону з Україною, що є рекордом з ураження.
- У декларації, яку ухвалила Парламентська асамблея НАТО 27 травня, закликали зняти обмеження для України з ударів західною зброєю. Також там наполягають на посиленні військової допомоги для України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг згоден, що потрібно зняти обмеження. Україна має право на самооборону включно з ураженням законних цілей за межами нашої держави.
- У ніч на 19 травня гучно було у Краснодарському краї. По тамтешньому нафтопереробному заводі знову прилетіли безпілотники.