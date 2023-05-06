Користь для Росії від таких ударів дорівнює нулю, – Жданов про активізацію ракетних обстрілів

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України ракетними ударами. І хоча українська система ППО збиває більшість російських ракет, ворог не зупиняє спроби пробити наш захист.

Про це на стрімі заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ефективність таких атак Росії дорівнює близько нулю.

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ППО збиває 80 – 90% повітряних цілей

Росіяни продовжують ракетні атаки, особливу вагу зосереджують на вражені прифронтових міст, а також активно застосовує реактивну артилерію та авіацію. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджено багато об’єктів цивільної інфраструктури.

"Коли збивається 80 – 90 % випущених ракет, то доцільність таких ударів дорівнює близько нулю. Але Росія продовжує застосувати ракети, сподіваючись, що бодай одна прорветься через українську ППО. Вона, звісно, завдасть шкоди, але це не до порівняння з 18 ракетами", – заявив Жданов.

Олег Жданов про російські ракетні атаки: дивитись відео

Те саме, розповів військовий експерт, стосується "Шахідів". Він вважає, що ситуація всередині Росії досягла такого рівня напруженості, що вони готові щодня завдавати ракетні удари та запускати дрони-камікадзе на нашу територію.

"Вони на нервах, очікуючи наш контрнаступ. Вони за будь-яку ціну намагаються заморозити конфлікт, збирають так звані "конгреси миру", роблять різноманітні заяви, в тому числі через своїх союзників в Європі. Особливо до 9 травня варто бути підготовленим та обачним щодо можливих ракетних ударів збоку Росії", – наголосив Жданов.

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