Понад 40 "Калібрів" напоготові: українців попередили про можливу атаку найближчим часом

Третина кораблів Росії у Чорному морі вражена. Однак, навіть попри те, що ворожий флот серйозно потерпає від успішних атак ЗСУ, він все-таки залишається боєздатним і небезпечним.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, додавши, що його максимальна боєздатність – це ракетні носії. Вони становлять загрозу для всієї території України.

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Кораблі у Чорному морі становлять небезпеку

За словами Гуменюк, засоби ворога досить потужні та мають потенціал для ракетного удару.

Зараз напоготові у Чорному морі є ракетоносії, спорядження яких понад 40 ракет типу "Калібр". Якщо говорити про загальну готовність, це свідчить про те, що ворог, зарядивши всі ракетоносії, тільки тоді переміщував їх з одного пункту базування в інший,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Отже, в окупантів є розуміння, що їх доведеться застосовувати. Відповідні розпорядження про таку готовність віддали. Перебування на бойовому чергуванні цих ракетоносіїв може свідчити про підвищення рівня готовності та злагодженості перед їх застосуванням.

Навіть зараз, коли в Чорному морі потужний шторм, ракетоносій присутній на бойовому чергуванні. Це підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр",

– додала Гуменюк.

Якщо аналізувати рівень загальної ракетної загрози, то можна зрозуміти, що тривалий час тривала так звана "пауза накопичення", яка зазвичай передує масованим ракетним ударам. Під час такої паузи ворог акумулює свої зусилля, потенціал ракет, готовність стратегічної авіації для того, щоб вдарити по Україні.

Це досить передбачуваний план, який вже неодноразово виконували росіянами. Перед цим продовжуються точкові ракетні удари, коли ворог намагається розвідати, чи готові наші системи протиповітряної оборони, чи перебуватимуть вони у зоні, яку він розвідує,

– підкреслила Гуменюк.

Втрати Росії у Чорному морі