Наступати постійно не здатні, – військовий оглядач назвав прогалини ворога на фронті

Тривають активні бойові дії на фронті. Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Схід – ворог намагається атакувати українських військових.

Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що активізація російських окупантів не триватиме довго. За його словами, їм суттєво бракує резервів.

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"Наразі немає передумови, щоб вони зупинились, але десь такий натиск має закінчитись. Неможливо в їхньому стані, з такою обмеженою кількістю резервів, постійно наступати", – констатував Попович.

Так, ворог кинув усі свої сили на Донеччину, щоб здобути бодай якусь перемогу.

Що свідчить про брак резервів в окупантів

"На сьогодні резерви в них обмежені, попри те, що вони стягнули дуже багато живої сили. Про обмеженість цих резервів свідчить ситуація на лівому березі Херсонської області", – зазначив Попович.

Українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту, і ворогу бракує сил їх звідти витиснути. А 13 листопада в Росії заявили про "відхід" з лівобережжя Херсонщини, хоча майже одразу відмовились від своїх слів.

Військовий оглядач наголосив, що навіть оголошення загальної мобілізації не виправить ситуацію для країни-агресорки. Потрібен час, щоб не лише зібрати людей, а й принаймні чогось їх навчити.

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