Ворожа розвідка спробувала прорвати оборону на Сіверському напрямку: прикордонники дали відсіч

Російські загарбники вдалися до атаки на Сіверському напрямку. Українські прикордонники зупинили ворога, завдавши втрат.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що учора, 3 лютого, ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку.

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Прикордонники зупинили ворожу розвідку

Після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. На щастя, окупантів виявили. Зав'язався бій, після чого розвідники відступили.

Вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій наших бійців, успіху не мав й відступив,

– додають в ДПСУ.

Прикордонники завдали потужних втрат окупантам під Бахмутом

Зранку у Генштабі ЗСУ доповіли, що натанапрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено.Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода – Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

Російські загарбники намагаються оточити Бахмут. Однак, наші воїни героїчно дають відсіч ворогу. Зокрема, на підступах до Бахмута українські прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу.

Нещодавно наші воїни вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили по ньому з мінометів.

Вогневий наліт прикордонників з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників. Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували. В результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених.

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