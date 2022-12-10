Російські снаряди влучили у пологове відділення у Херсоні
10 грудня 2022, 16:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Російські окупанти обстрілюють Херсон, знищуючи його як Маріуполь та інші українські міста. Вдень 10 грудня ворог влучив у пологове відділення у Херсоні.
Перші деталі повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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За словами Тимошенка, ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні.
Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали,
– запевнив він.
Наслідки ворожого обстрілу пологового у Херсоні / Фото Кирила Тимошенка
Яка ситуація на Херсонському напрямку
- Росіян меншає на лінії оборони лівобережжя Херсонщини. Вони перестали контролювати Кінбурнську косу. Однак чи є там ЗСУ достеменно не відомо.
- За словами Піонтковського, ситуація на Херсонщині показує, що Південь та Крим перетвориться у величезний Кримсько-Херсонський котел, єдиною ниточкою зв'язку якого з зовнішнім світом залишиться Кримський міст, що також щасливо знищиться.
- Днями стало відомо, що росіяни вигадали новий безглуздий тактичний хід. Росія висадила на Великий Потьомкінський острів зведений підрозділ зі спецпризначенців, мобілізованих та бригади з невеликою частиною артилеристів. Там вони намагаються контролювати гирло Дніпра. Однак українські артилеристи відверто радіють з цього приводу, адже на острові окупанти стають для них чіткою мішенню.