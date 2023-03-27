Умови не комфортні і вмирати не хочеться: окупанти все частіше бідкаються і хочуть додому
В мережі з'вляється все більше відео з наріканнями російських солдатів, мовляв, їм не надто комфортно на території України. Ба більше, вони ще й розуміють, що несуть величезні втрати.
А все тому, що росіян не готували до справжньої ситуації на фронті в Україні, натомість годували казками про швидке захоплення територій і відступ ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець Кирил Сазонов.
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Сазонов зауважив, що таких відео все більше проривається в інтернет, адже в росіян закінчилися настрої "шапкопідкидання".
Росіянам брешуть
Військовий розповів, що перед відправленням на фронт росіянам нав'язують речі, що не стосуються реальності. Ще весною та влітку, коли українські військовослужбовці брали росіян у полон, ті розповідали про свої переконання, що ЗСУ уже не існує, мовляв, українські бійці розбіглися і їх вже немає на фронті.
"Нас привезли під Лисичанськ і сказали: "Вам пощастило, всіх укропів покришили, місто пусте, зараз займете". А ми йдемо, а тут ви, і нас частково нема, а частково в полоні",
– переказав слова окупанта Сазонов.
Сазонов розповів про настрої росіян на фронті: дивитись відео
Намагаються відсидітись
Опинившись на українській території і побачивши реальну ситуацію, окупанти намагаються десь відсидітися. Сподіваються, що хтось піде на штурм, а вони будуть сидіти в траншеї. Однак так не вийде, наголосив Сазонов.
Окупантів постійно кидають вперед і вони гинуть у великій кількості. До того ж спорядження росіян зовсім не те, що було рік тому.
Вони жаліються, хочуть додому. Що хочеться їм сказати: "Або не йдіть взагалі сюди, або здавайтеся в полон",
– резюмував політолог.
Росіяни жаліються на несправедливість: що відомо
- Від початку березня 2023 року виплати затримували або взагалі не платили у 52 регіонах Росії. Контрактники, мобілізовані та добровольці жаліються, що замість обіцяних 195 тисяч рублів на місяць на рахунки надходять в рази менші суми.
- Військові 138 бригади звернулися до російського президента з претензіями. Мовляв, їх відправили на штурм укріпрайону під Авдіївку – без розвідки та підтримки артилерії. В результаті втрати склали до 70% особового складу.
- Розвідка України перехопила розмову чергового росіянина з дружиною, де вчергове лунали скарги на ситуацію на фронті. Однак цього разу обурювалися обоє становищем "захисників" Росії.