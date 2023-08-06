Російські Ту-95 випустили ракети з Каспію: під ударом Захід України

6 серпня 2023, 03:00
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Російські окупанти вночі 6 серпня вкотре випустили ракети по Україні. Багато областей охопила повітряна тривога.

Близько опівночі загарбники запускали "Шахеди". Вони летіли у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині, повідомляє 24 Канал.

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Через загрозу ракетного обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

  • Київській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Хмельницькій області;
  • Житомирській області;
  • Львівській області;
  • Волинській області;
  • Тернопільській області;
  • Рівненській області;
  • Чернівецькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області.

Також повітряна тривога триває у:

  • Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;
  • тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.


Карта тривог станом на 04:01 6 серпня / Скриншот alerts.in.ua

Про пуски ракет моніторингові пабліки заявили ще о 01:50.

Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог. Розрахунковий підхід ракет до ДКУ (державного кордону України – 24 Канал) – 02:50 – 03:00,
– повідомили у monitor.

У Повітряних силах о 2:57 попередили, що крилаті ракети рухаються над Бєлгородом. Вже через 3 хвилини вони увійшли в повітряний простір України зі сторони Сумщини та Харківщини.

Ракети почали маневрувати. Спершу під загрозою була Сумщина, а потім – Чернігівська та Київська області. О 03:23 моніторингові пабліки повідомили, що є загроза ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині, та Умані Черкаської області.

Близько 03:53 крилаті ракети почали рухатися у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Його окупанти намагалися атакувати й ввечері 5 серпня. Вже через кілька хвилин загроза ракетного удару виникла для всіх українських областей. Тим часом Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.

Станом на 04:20 на Сході оголосили відбій. Під ударом крилатих ракет – Захід України. Повітряні сили повідомили про небезпеку у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях. 

О 04:42 монітори запевнили, що ракети закінчилися – триває дорозвідка, можна очікувати відбоїв та після сигналу виходити з укриттів. Про підсумки роботи ППО дізнаємося зранку.

Важливо! Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото чи відео з місць прильотів, якщо вони стануться. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає росіянам, які часто свідомо атакують саме житлові райони.

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Коротко про масований обстріл 5 серпня

  • На території України ввечері 5 серпня також оголошували повітряну тривогу, яка тривала орієнтовно півтори години.
  • Російські окупанти здійснили комбіновану атаку, випустивши по Україні крилаті ракети з Тамбова та території Білорусі.
  • Окупанти застосували "Кинджали", які постійно змінювали свій напрямок. Вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
  • Згодом у Запорізькій ОВА розповіли, що ракета поцілила по околицях обласного центра. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

Автор: Ольга Котів