Російські Ту-95 випустили ракети з Каспію: під ударом Захід України

Російські окупанти вночі 6 серпня вкотре випустили ракети по Україні. Багато областей охопила повітряна тривога.

Близько опівночі загарбники запускали "Шахеди". Вони летіли у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині, повідомляє 24 Канал.

До теми Окупанти запустили "Шахеди": рухалися на Хмельницьку область – під загрозою був Старокостянтинів

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Через загрозу ракетного обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Хмельницькій області;

Житомирській області;

Львівській області;

Волинській області;

Тернопільській області;

Рівненській області;

Чернівецькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.



Карта тривог станом на 04:01 6 серпня / Скриншот alerts.in.ua

Про пуски ракет моніторингові пабліки заявили ще о 01:50.

Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог. Розрахунковий підхід ракет до ДКУ (державного кордону України – 24 Канал) – 02:50 – 03:00,

– повідомили у monitor.

У Повітряних силах о 2:57 попередили, що крилаті ракети рухаються над Бєлгородом. Вже через 3 хвилини вони увійшли в повітряний простір України зі сторони Сумщини та Харківщини.

Ракети почали маневрувати. Спершу під загрозою була Сумщина, а потім – Чернігівська та Київська області. О 03:23 моніторингові пабліки повідомили, що є загроза ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині, та Умані Черкаської області.

Близько 03:53 крилаті ракети почали рухатися у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Його окупанти намагалися атакувати й ввечері 5 серпня. Вже через кілька хвилин загроза ракетного удару виникла для всіх українських областей. Тим часом Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.

Станом на 04:20 на Сході оголосили відбій. Під ударом крилатих ракет – Захід України. Повітряні сили повідомили про небезпеку у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

О 04:42 монітори запевнили, що ракети закінчилися – триває дорозвідка, можна очікувати відбоїв та після сигналу виходити з укриттів. Про підсумки роботи ППО дізнаємося зранку.

Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото чи відео з місць прильотів, якщо вони стануться. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає росіянам, які часто свідомо атакують саме житлові райони.

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