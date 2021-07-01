Російські тюремники стверджують, що Навальний двічі говорив про втечу

У "Матроській тиші" – це СІЗО, в якому сидів Олексій Навальний – заявили, що опозиціонер двічі говорив про втечу. І, мовляв, тому його поставили на профілактичний облік.

Мовиться про облік осіб, схильних до втечі. І оскаржити це рішення юристам Навального не вдалося.

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Навальний – "схильний до втечі"

Співробітник слідчого ізолятора "Матроська тиша" у Москві заявив, що Олексій Навальний двічі публічно говорив "про намір здійснити втечу". Через це Навального поставили на облік як схильного до втечі.

Юристи політика оскаржили це рішення. Однак суд у Москві визнав його законним. Так само невдалою була й перша спроба оскарження у суді Володимирської області Росії 2 червня.

Сам Олексій Навальний, у принципі, не заперечував, що говорив про втечу. Однак стверджував, що це був просто жарт. Насправді ж, мовляв, немає жодної причини, за якою його б могли поставити на профілактичний облік.

Натомість, за його ж словами, працівники колонії ночами будять Навального кожну годину. Навіщо? Бо так начебто треба робити, перевіряючи "схильних до втечі". Політик називав це "тортурами безсонням".

Коротко про справу Навального

У середині 2020 року опозиційного російського політика Олексія Навального отруїли. Після багатьох досліджень медики довели, що причина отруєння – нервово-паралітична речовина з групи "Новачок".

Навальний довго лікувався у Німеччині. Однак у січні 2021 вирішив повернутися до Росії. У Москві його негайно затримали – просто в аеропорту.

А дещо згодом і засудили – до 3,5 року ув'язнення. З урахуванням часу перебування під домашнім арештом, у підсумку в колонії Навальний має відсидіти 2 роки й 8 місяців.

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