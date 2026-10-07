Молдова створює захисні зони від дронів на КПП на кордоні з Україною

Росія все частіше атакує безпілотниками пункти пропуску України. Молдова розпочала облаштування спеціальних укриттів на КПП.

Окрім цього, країна повертає своїх митників зі спільних прикордонних зон назад на свою територію. Про це повідомляє Newsmaker.

Що відомо про рішення Молдови?

Про нові заходи безпеки у середу, 7 жовтня, повідомила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. За її словами, влада намагається захистити працівників прикордонної поліції та звичайних громадян від можливих ударів під час перетину державного рубежу.

Окрім будівництва захисних зон, Кишинів вирішив евакуювати свій персонал зі спільних контрольно-пропускних пунктів, які фізично розташовані на українському боці.

З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших зі спільних пунктів, що перебувають на території України,

– зазначила міністерка.

У відомстві уточнили, що йдеться насамперед про пункти пропуску "Крива" та "Паланка". Тепер ці фахівці працюватимуть виключно в межах молдовської інфраструктури.

Що відомо про загрозу для пропускних пунктів?

Українська сторона також підтверджує процес реорганізації. Як повідомили в МЗС, Київ активно обговорює з сусідами ідею полегшення перетину кордону для підвищення безпеки людей та вантажів через постійні російські обстріли.

Небезпека для прикордонної інфраструктури залишається високою. Зокрема, 5 жовтня роботу пункту "Паланка – Маяки – Удобне" довелося призупинити. Тоді під час російської атаки був поранений прикордонник.

Нагадаємо, російські безпілотники регулярно залітають у сусідню країну. Лише вранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули одразу п'ять дронів, а їхні уламки знаходили у чотирьох різних районах. Перед цим, наприкінці вересня, ще один ударний апарат впав та вибухнув неподалік міста Бендери.