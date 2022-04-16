Російські винищувачі зранку завдали ударів по Львівщині: ППО знищила 4 крилаті ракети

Зранку у Львівській області пролунали вибухи. Стало відомо, що ППО вдалося знищити 4 крилаті ракети, випущені окупантами з Білорусі.

Російські окупанти продовжують атакувати Львівську область. Так, зранку 16 квітня російські військові випустили 4 крилаті ракети. Як зазначають у Повітряному командуванні "Захід", їх випустили з ворожих винищувачів Су-35, піднятих у небо в Білорусі.

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Крилаті ракети випустили з Білорусі

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" успішно знищили чотири крилаті ракети. Їх окупанти випустили з винищувачів з аеродрому Барановичі.

Дякуємо Білорусі за сприяння у доставці смертельних "подарунків" від рашистів. Б'ємо ворога далі!,

– кажуть військові.

Зазначимо, що раніше глава Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував вибухи в області. Він заспокоїв мешканців, зазначивши, що це спрацювали ППО.

Ранок в Україні був неспокійним

Практично по всій території України з самого ранку лунали повітряні тривоги. Тож їх ні в якому разі не можна ігнорувати, адже ризики атак тривають.

Так, під ранок окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали у Дарницькому районі столиці.

Також ворожі війська ударили по інфраструктурному об'єкту Миколаєва. Наразі інформації про постраждалих внаслідок атаки немає.

Близько 09:50 окупанти вдарили і по Дніпру. Атака окупантів вщент зруйнувала птахофабрику.

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