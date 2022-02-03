Російські війська не готові до атаки на Україну, – ексглава МЗС Польщі Сікорський

За інформацією польських військових, російські війська хоч перебувають поблизу українського кордону, проте їх не привели у бойову готовність. Загалом сил Росії недостатньо, аби окупувати всю Україну, проте їх вистачить, аби "відірвати шмат території".

Про це повідомив колишній міністр закордонних справ Польщі, а зараз євродепутат Радослав Сікорський. Політик зазначив, що спілкувався з польськими генералами про ситуацію в Україні.

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Російські війська не приведені в бойову готовність, – Сікорський

Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро,

– сказав Сікорський.

Ексглава МЗС вважає, що головна мета та ідея Росії – залякування України. Москва понад все хоче добитись зміни української влади та виконання мінських угод.

Росія може "відкустити шмат" території

Надати Донбасу вето щодо рішень всієї держави. Але як ні – то, можливо, відкусити шмат території. Все ж ми не можемо читати думки Путіна,

– розказав євродепутат.

Зазначимо, що раніше польський уряд ухвалив рішення надати військову допомогу Україні. Варшава направить в Україну ПЗРК Piorun.

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Війська Росії поблизу українського кордону: останні новини

Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, біля кордонів України станом на 3 лютого зосередженні 115 тисяч російських військових.

Війська Росії розташувались у прилеглих до України російських регіонах,

на території Білорусі, на тимчасово окупованому Донбасі, в Криму.

на території Білорусі, на тимчасово окупованому Донбасі, в Криму. Також, за інформацією ЗМІ, Росія перекидає патрульні катери до Азовського моря.

В українському Міноборони стверджують, що направили запити про військову допомогу іншим країнам.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.