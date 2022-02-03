Російські війська не готові до атаки на Україну, – ексглава МЗС Польщі Сікорський
Джерело:"Європейська правда"
За інформацією польських військових, російські війська хоч перебувають поблизу українського кордону, проте їх не привели у бойову готовність. Загалом сил Росії недостатньо, аби окупувати всю Україну, проте їх вистачить, аби "відірвати шмат території".
Про це повідомив колишній міністр закордонних справ Польщі, а зараз євродепутат Радослав Сікорський. Політик зазначив, що спілкувався з польськими генералами про ситуацію в Україні.
До теми Макрон обговорив з Дудою проведення тристоронньої зустрічі щодо України
Російські війська не приведені в бойову готовність, – Сікорський
Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро,
– сказав Сікорський.
Ексглава МЗС вважає, що головна мета та ідея Росії – залякування України. Москва понад все хоче добитись зміни української влади та виконання мінських угод.
Росія може "відкустити шмат" території
Надати Донбасу вето щодо рішень всієї держави. Але як ні – то, можливо, відкусити шмат території. Все ж ми не можемо читати думки Путіна,
– розказав євродепутат.
Зазначимо, що раніше польський уряд ухвалив рішення надати військову допомогу Україні. Варшава направить в Україну ПЗРК Piorun.
Більше про це тут Уряд Польщі підтримав надання допомоги Україні й обрав вид озброєнняВажливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.
До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Війська Росії поблизу українського кордону: останні новини
- Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, біля кордонів України станом на 3 лютого зосередженні 115 тисяч російських військових.
- Війська Росії розташувались у прилеглих до України російських регіонах,
на території Білорусі, на тимчасово окупованому Донбасі, в Криму.
- Також, за інформацією ЗМІ, Росія перекидає патрульні катери до Азовського моря.
- В українському Міноборони стверджують, що направили запити про військову допомогу іншим країнам.