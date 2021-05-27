100 тисяч військових, тисяча танків: російські війська не відходять від кордону України

27 травня 2021 , 15:53
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Джерело:

Укрінформ

Росія продовжує зберігати посилену військову присутність поблизу українського кордону. На східних межах України та в окупованому Криму – більше ніж 100 тисяч російських військових, близько 1300 танків та 1300 артилерійських установок.

Також Росія стягнула до кордонів 380 ракетних установок. Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання постійної ради ОБСЄ.

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Росія відвела лише невелику частину своїх сил

Росія відвела лише невеличку частину своїх сил, розміщених біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих частинах її території,
– пояснив Цимбалюк.

3 тисячі кадрових військових – на Сході України

Окрім того, російські окупаційні війська кількістю 35 тисяч перебувають на Сході України. Серед них 3 тисячі – кадрові російські офіцери. Постпред зазначив, що Москва надати інформацію щодо своєї "незвичайної" діяльності не хоче, хоча цього і вимагають міжнародні правові норми.

Поки не буде забезпечена військова прозорість, плани Росії залишаються невідомими, і серйозна ескалація може відбутися в будь-який час, коли російська сторона цього захоче,
– сказав Цимбалюк.

Важливо! Раніше заступник ФСБ Росії – голова Прикордонної служби Росії Володимир Кулішов заявив, що посилене розміщення сил біля кордону України зумовлене "недружніми діями" Києва.

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Що відомо про стягнення російських військ до кордону України?

У квітні Росія посилено почала стягувати війська до кордону України начебто для проведення планових навчань. Світові лідери звертались із закликами до Кремля зменшити напруженість. Лише наприкінці квітня Міноборони Росії заявило про відведення військ. Проте у травні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що досі поблизу кордонів перебувають 80 тисяч військових Росії.
Автор: Ірина Пундор