Російські війська запустили понад 300 БпЛА та 8 ракет: як відпрацювали сили ППО
- Російські війська здійснили комбінований удар по Україні, використавши 317 засобів повітряного нападу, включаючи дрони і ракети.
- Сили протиповітряної оборони збили 291 засіб, але зафіксовано прямі влучання 5 ракет та 21 дрона.
В ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, основною ціллю став Київ. Для атаки ворог застосував 317 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки дронів та ракет запустила Росія?
Для атаки росіяни застосували:
- 309 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.
- 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області.
За словами Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника. Йдеться про 288 ударних БпЛА та 3 крилаті ракети Іскандер-К.
Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним,
– написали в Повітряних силах ЗСУ.
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