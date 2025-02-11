Готують не тільки для війни в Україні: яку місію російські офіцери виконують в КНДР

Росія відправляє до КНДР сотні своїх офіцерів начебто на реабілітацію. Проте їхнє перебування там може бути частиною підготовки північнокорейських солдатів та обміном бойовим досвідом.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, за якою схемою Росія прикриває відряджання військових інструкторів до Північної Кореї. Також Володимир Зеленський наголосив, що північнокорейські війська, попри великі втрати, все ще перебувають на Курському напрямку у кількості 7 – 8 тисяч солдатів.

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Нібито проходять реабілітацію у КНДР

Маломуж нагадав, що Кім Чен Ин уклав угоду з Владіміром Путіним щодо спільного військово-політичного союзу. Вона передбачає підтримку боротьби проти західних режимів, насамперед США, і у війні проти України в конкретних бойових операціях.

Українські сили ліквідували понад 4,5 тисячі спеціальних військ Північної Кореї, які вважалися елітними. Тому на сьогодні, за його словами, бойова підготовка північнокорейських військ має проводитися не тільки на Далекому Сході, де перебуває їх обмежений контингент, але і безпосередньо на полігонах в КНДР.

Для цього передбачається відправлення туди російських інструкторів, але за дуже прихованою схемою, яка не має викликати підозри, що Росія не тільки використовує корейців на фронті, але й готує їх для війн і проти України, і проти Південної Кореї,

– наголосив генерал армії.

Сьогодні в планах Північної Кореї є захопленням Корейського півострова, а це вже зона захисту з боку США.

Для того, щоб це приховати, легкопоранені російські офіцери прибувають у Північну Корею, проходять там реабілітацію. Їх розташовують у центрах підготовки і там вони, маючи бойовий досвід, навчають північнокорейців, моделюючи реальні бойові умови,

– пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

У наших колег, за словами генерала армії, вже є оперативні дані про це, Україна також отримала часткову інформацію, тому є витік у ЗМІ, що існують такі моделі приховування інструкторів під виглядом легкопоранених. Також у Північну Корею можуть приїжджати дійсно легкопоранені російські офіцери або під прикриттям, що вони цивільні спеціалісти.

Цей формат засвідчує, що Росія повноцінно готує Північну Корею як для війни в Україні, так і для протистояння з Південною Кореєю. Це має бути сигналом для США, щоб вони реально протидіяли таким заходам Росії і Північної Кореї. Тому що це буде працювати і проти США, і проти їхніх союзників в цьому регіоні,

– наголосив Микола Маломуж.

До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомило, що російські офіцери їдуть до Північної Кореї нібито на реабілітацію, хоча насправді вони проводять військову підготовку північнокорейських солдатів.

Аналітики вважають, що у такий спосіб Росія передає КНДР сучасний бойовий досвід. Водночас Пхеньян відмовився від фінансової компенсації з боку Москви за реабілітацію та утримання російських військових. Це може відбуватись у межах стратегічної домовленості між країнами.