Російські військові провели у Криму навчання танкістів на тлі "Сі Бриз"

В Україні наразі тривають багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2021". На їхньому тлі Росія провела у тимчасово окупованому Криму тренування танкістів.

На полігоні під Сімферополем країна-агресор відпрацьовувала стрільби танків Т-72Б3. Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту.

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Стрілянина по раптових мішенях, що імітують бойові машини, розрахунки РПГ і вертольоти умовного противника, виконувалася танкістами на відстані від 1 000 до 2 000 метрів,

– йдеться у повідомленні.

У навчаннях взяли участь понад 200 російських військових і близько 10 танків Т-72Б3.

Участь у відпрацюваннях беруть військові з 32 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу.

"Обстріл" британського есмінця: головне

Україна, США та Велика Британія 23 червня провели у Чорному морі спільні навчання.

Сили спеціальних операцій союзників тренувалися на британському есмінці "Дефендер".

Після цього у Росії почали поширювати фейк про обстріл корабля. "Напад" ніхто не відчув.

В Україні 28 червня стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз" , завершаться вони 10 липня.

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