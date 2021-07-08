Російські військові провели у Криму навчання танкістів на тлі "Сі Бриз"

8 липня 2021 , 11:39
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Джерело:

Интерфакс

В Україні наразі тривають багатонаціональні навчання "Сі Бриз-2021". На їхньому тлі Росія провела у тимчасово окупованому Криму тренування танкістів.

На полігоні під Сімферополем країна-агресор відпрацьовувала стрільби танків Т-72Б3. Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту.

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Стрілянина по раптових мішенях, що імітують бойові машини, розрахунки РПГ і вертольоти умовного противника, виконувалася танкістами на відстані від 1 000 до 2 000 метрів,
– йдеться у повідомленні.

У навчаннях взяли участь понад 200 російських військових і близько 10 танків Т-72Б3.

Зверніть увагу! В Україні 28 червня стартували багатонаціональні навчання "Сі Бриз", завершаться вони 10 липня.
  • Участь у відпрацюваннях беруть військові з 32 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу.

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Автор: Олег Васьків