Російські військові скаржаться на неефективність своїх атак проти ЗСУ

Ймовірно, найманці Путіна не очікували, що українці будуть віддано обороняти свою країну та нещадно нищити ворога. Від окупантів доносяться скарги про неефективність власних атак на позиції ЗСУ.

Таку інформацію у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України у фейсбуці. Прийшли на війну проти України, щоб трішки заробити, намародерити і повернутись додому, а виявилось, що Сили оборони України дають великого тягла непрошеним гостям.

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За даними Генштабу ЗСУ, морально-психологічний стан особового складу російської армії залишається низьким. Зокрема, там повідомили, що окупанти системно вживають алкогольні напої, а також самовільно залишають місця військової служби.

Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України,

– зазначили у зведенні Генштабу.

Про деморалізованих російських військовослужбовців повідомляли ще з початку воєнного вторгнення Росії в Україну. Проте росіян чужий приклад нічого не вчить і вони продовжують ставати до лав російської армії. Збройним Силам України доводиться вкотре і котре пояснювати окупантам, що їм тут не раді – росіяни або згниють на українській землі, або до кінця життя будуть сидіти за ґратами.

Як досвідчені бойовики з ОРДЛО залишають зброю та тікають з фронту

Надійні джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що терористи з так званих "ДНР" та "ЛНР" масово зневірюються у пропаганді Кремля. До того відносяться твердження, що "Росія прийшла допомагати народу Донбасу", а також, що війну проти України можна виграти.

За 8 років війни на Донбасі там утворилися ідейні угрупування військових, які дійсно вірили в те, що Росія направду захищає російськомовне населення Луганської та Донецької областей від утисків зі сторони України.

Бойовики, які брали участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року, зараз побачили, як артилерія Росії знищує цілі міста, а також зрозуміли, наскільки слабкою є "друга армія у світі".

Зокрема, так звані "контрактники" угруповань ОРДЛО вкрай обурені ставленням до них з боку російського командування. Вони зрозуміли, що їх кинуть на передову, де залишитись живими майже нереально. Внаслідок побаченого, "елітні" бійці масово складають зброю та дезертують.

Як росіяни втікають від війни в Україні: коротко

Українська розвідка повідомила. що найманці Кремля масово відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України. Натомість ворожі командири всіляко намагаються сховати акти непокори.

Ще 26 лютого, повідомлялось про масове дезертирство росіян. Крім цього, почастішали факти відмови солдатів виконувати злочинні накази їхнього командування. Реагуючи на це, російська влада заговорила про смертну кару.

Служба безпеки України на початку березня повідомляла про те, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України. Завдяки цьому спротиву була зірвана операція наступу на Одесу.

Цимбалюк розповів, що одна з рот мотострілецької бригади в цілому складі з командувачем відмовилася їхати на територію України. Здається до росіян доходить, що живими з війни в Україні вони не повернуться.

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