"Командири вирішили постріляти у зв'язківців": росіяни влаштували п'яну стрілянину

Так звану "другу армію світу", яка вбиває мирних українців, можна перейменовувати в п'яну армію світу. Російські командири напилися на фронті й відкрили вогонь по власних зв'язківцях.

Росія відправила на війну солдата з проблемним зором і він загинув

Українські розвідники перехопили чергову розмову російських окупантів. Розмова окупантів яскраво свідчить, що в "другій армії світу" чимало проблем, через що воювати мають ледь не незрячі.

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Російські військовий розповів про загиблого 19-річного снайпера з їхнього підрозділу, в якого був зір мінус 7. Навіть після смерті російське військове керівництво не захотіло подбати про свого солдата.

Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація – велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув,

– сказав один з окупантів.

У російські армії корупція та алкоголізм

У розмові, яку перехопили українські розвідники, окупанти розповіли, що їхнього полковника ув'язнили в окупованому Донецькому. Російські солдати розповіли, що полковник вкрав і продав десять КамАЗів.

Росіяни влаштували п'яну стрілянину – перехоплена розмова: відео

Єдиний позитив, що російські військові можуть одне одного застрелити. Про це також свідчить перехоплена розмова, в якій окупант сказав, що їх командири напилися алкоголю і розпочали стрілянину.

Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв'язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хр*н знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв'язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло,

– сказав окупант і додав, що граната розірвалася біля боєкомплекту.

Яка ситуація на фронті

Станом на 3 липня найгарячіші бойові дії відбуваються на Донбасі, який Росія хоче захопити. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що росіяни можуть повністю встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями. Збройні сили Росії вже зайшли в Лисичанськ і почали там закріплюватися.

Водночас у МВС переконують, що захопити Донеччину ворогу буде складно, адже там є дві фортеці – Слов'янськ і Краматорськ. У неділю, 3 липня, російські військові накрили вогнем Слов'янськ, через що є багато загиблих. Також вибухи лунали і в Краматорську.

Разом з тим, Збройні Сили України також мають успіхи. У ніч проти 3 липня ЗСУ завдали 30 ударів по одній з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі.

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