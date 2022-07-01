Вночі ворог обстріляв Слов'янський курорт

Російські військові не припиняють обстрілювати місто Слов'янськ у Донецькій області. Ніч проти 1 липня знову була неспокійною у Слов'янську.

Унаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки

Начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях зранку 1 липня повідомив, що минула ніч у місті знову видалася неспокійною.

До речі Росіяни не змогли відрізати Лисичанськ і просунутися до Слов'янська, – ISW

За його словами, Слов'янськ вчергове зазнав обстрілів. Цього разу, як повідомив Вадим Лях, постраждав регіональний ландшафтний парк Слов'янський курорт.

Унаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки. На щастя, за словами Ляха, обійшлося без жертв.

Попередні обстріли Слов'янська

Російські загарбники 30 червня обстріляли Слов'янськ, застосувавши касетні боєприпаси. Повідомлялося, що вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільній. Поранення отримали шестеро людей.

Також збройні сили Росії атакували Слов'янськ у ніч проти 27 червня, випустивши по місту ракети. Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях констатував, що внаслідок обстрілу є жертви й постраждалі.

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Яка ситуація на Слов'янському напрямку

У Генштабі ЗСУ зранку 1 липня повідомили, що на Слов'янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення.

Повідомлялося, що агресор здійснив артилерійські обстріли позицій українських військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко нещодавно інформував, що російські військові готуються атакувати Слов'янськ, використовуючи ту ж тактику, що й у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Загарбники стягують сили, щоб з артилерії бити по місту. За його словами, на Слов'янському напрямку спостерігається накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії з боку Росії.

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