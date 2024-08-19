Цей нюанс може спрацювати: що вплине на позицію Кремля щодо обміну полонених

Завдяки операції на Курщині Україна суттєво поповнила обмінний фонд, взявши в полон російських військових, яких потім зможе обміняти на українських захисників. Вперше за період повномасштабної війни Росія сама ініціювала проведення перемовин з Україною щодо обміну полонених.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що важливим моментом в цьому питанні є те, що серед полонених в Курській області багато строковиків. Вони вже звертаються до Путіна з проханням, аби їх обміняли на українських військових з полку "Азов".

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Батьки строковиків можуть активізуватися

Братчук зазначив, що не сподівається на те, що настрої в російському суспільстві через події на Курщині вибухнуть, бо, з його слів, раби не вміють страйкувати. Однак він наголосив на важливій деталі, яка полягає в тому, що серед полонених перш за все військові строкової служби. Це може дати позитивний поштовх.

Речник УДА "Південь" зазначив, що є матері, які будуть порушувати питання щодо своїх дітей, які опинилися в полоні, бо вони не йшли воювати за контрактом, за них не дадуть "Ладу", не буде грошових виплат. Братчук впевнений, як би все це передбачалось, ніяких соціальних рухів у Росії не прогнозувалось би.

Цей нюанс може спрацювати. Не в плані того, що Росія зараз почне страйкувати й кричати, що треба припинити війну і вивести війська. А в тому, що Путін та його режим розуміють, що навіть паростки таких невдоволень не можна допустити, тому він може погодитися на обмін,

– припустив Братчук.

Росія хоче приховати інформацію щодо подій на Курщині

Країна-агресорка зараз намагається зробити так, щоб інформація щодо полонених в Курській області та присутність там строковиків не виходила за межі цього регіону. Братчук запевнив, що було б дуже добре, як би серед полонених строковиків було багато москвичів або пітерців. Це, на його погляд, підсилило б обмінні позиції України.

Солдатські матері доволі активні. Ми бачимо, що ці солдати діти, але все-таки вони нам вороги, саме такими треба бачити цих хлопців. Вони все одно були готові вбивати, добре, що здалися в полон,

– підсумував Братчук.

Робота з повернення військовополонених в Україні триває. Президент України заявив, що відбулось перезавантаження переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Зеленський анонсував посилення присутності інфраструктури омбудсмена в різних областях України, щоб усюди відбувалася якісна робота з рідними полонених і громадськими активістами, які готові допомагати.