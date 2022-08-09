російські загарбники вночі обстрілювали Нікополь, також два вибухи чули у Харкові

9 серпня 2022 , 05:03
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російські військові обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Також протягом ночі вибухи пролунали в Харкові.

Інформацію про удари по місту повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Також  6 серпня окупанти вгатили "Градами" по Нікопольському районі

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Окупанти атакували Нікополь та Харків

Євген Євтушенко орієнтовно о 03:54 9 серпня повідомив, що росіяни двічі випустили по повній касеті реактивної системи залпового вогню. 

Попередньо – без жертв. Заспокойтесь, будь ласка,
– закликав Євтушенко.  

Щодо Харкова, то там вибухи пролунали ще о 02:09 9 серпня. Відразу після цього, об 02:10 9 серпня, в місті повідомили про повітряну тривогу. 

Згодом о 02:51 пролунав відбій тривоги. Проте знову сирени лунали о 04:48. 

Перед оголошенням повітряної тривоги в області було чути декілька вибухів,
– повідомили в телеграм-каналі "Харьков Life". 

Станом на 05:01 у місті ще не було відбою тривоги. Тож людям варто перебувати в укриттях. 

Останні ракетні обстріли України

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Автор: Діана Квасневська