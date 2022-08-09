російські загарбники вночі обстрілювали Нікополь, також два вибухи чули у Харкові

російські військові обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Також протягом ночі вибухи пролунали в Харкові.

Інформацію про удари по місту повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Також 6 серпня окупанти вгатили "Градами" по Нікопольському районі.

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Окупанти атакували Нікополь та Харків

Євген Євтушенко орієнтовно о 03:54 9 серпня повідомив, що росіяни двічі випустили по повній касеті реактивної системи залпового вогню.

Попередньо – без жертв. Заспокойтесь, будь ласка,

– закликав Євтушенко.

Щодо Харкова, то там вибухи пролунали ще о 02:09 9 серпня. Відразу після цього, об 02:10 9 серпня, в місті повідомили про повітряну тривогу.

Згодом о 02:51 пролунав відбій тривоги. Проте знову сирени лунали о 04:48.

Перед оголошенням повітряної тривоги в області було чути декілька вибухів,

– повідомили в телеграм-каналі "Харьков Life".

Станом на 05:01 у місті ще не було відбою тривоги. Тож людям варто перебувати в укриттях.

Останні ракетні обстріли України

Вранці 8 серпня з акваторії Чорного моря російські окупанти випустили по Україні 4 ракети "Калібр". На щастя, всі знищила наша система протиповітряної оборони.

Також вранці 8 серпня вороги обстріляли Харків з усіх типів тяжкої артилерії, яка в них є. Внаслідок атаки люди загинули в Харкові та області.

7 серпня росіяни вдарили по військових об'єктах на Вінниччині. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що для атаки використали гіперзвукові ракети "Кинджал". Технічні характеристики цих ракет не дозволяють нашим засобам ППО перехопити їх.

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