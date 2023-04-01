РосЗМІ "злили" позиції ПВК "Вагнера": куди чекати прильоту

Ситуація в Бахмуті залишається найскладнішою. Лише в самому місті українські оборонці відбили 22 ворожі атаки. На деяких напрямках росіяни мають частковий успіх. Утім, з’явилося відео, де найманці ПВК "Вагнера" облаштували собі базу. Незабаром ворога може поменшати.

Про неї у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він назвав точне місцезнаходження і уточнив, куди чекати прильоту.

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Інформацію злили росЗМІ

Знову вкотре відзначилися так звані представники російських ЗМІ. Саме вони показали, де найманці ПВК "Вагнера" облаштували собі військову базу, розповів Жданов. Мовиться про "Артемівський завод шампанських вин". Пропагандисти показали абсолютно детально, що і де розташовано.

"Там у них і склад, і шпиталь, і штаб. Я так розумію, найближчим часом туди можна чекати прильоту від українських військ", – сказав військовий експерт.

Олег Жданов про ситуацію біля Бахмута: дивитись відео

У Бахмуті ситуація складна

Росіяни б’ють з трьох напрямків – півночі, сходу та півдня. Останній найболючіший, стверджує військовий експерт. Там ворог має частковий успіх.

"Він перейшов річку Бахмутку і просувається вздовж на північ, намагаючись відтіснити ЗСУ від річки", – сказав він.

Олег Жданов додав, що наразі продовжуються бої в самому місті.

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